新北市板橋區「群益社區」逾30名住戶今（23日）下午冒雨拉白布條抗議，反對所有權人要將通行40餘年的便道收回。（翻攝）

新北市板橋區「群益社區」逾30名住戶今（23日）下午冒雨拉白布條抗議，反對所有權人要將通行40餘年的便道收回。（翻攝）

新北市板橋區「群益社區」逾30名住戶今（23日）下午冒雨拉白布條抗議，反對所有權人要將通行40餘年的便道收回。（翻攝）

新北市板橋區「群益社區」40餘年來都利用中正路313號1樓作為進出連通道，但建商當初並未將產權過戶給社區住戶，如今產權所有人要將連通道路收回引起住戶不滿，逾30名住戶今（23日）下午冒雨拉白布條抗議，痛批對方「封閉道路沒良心！」警方同時也派員到場維持秩序。

由於所有權人將封路，逾30名住戶（23日）下午1時許在板橋區中正路上聚集，他們高舉「救命有請市長」、「封閉道路沒良心」、「撕毀承諾遭天譴」白布條，板橋警分局派員到場維持秩序、避免衝突發生。

住戶們隨後又聚集在中正路313號1樓抗議，住戶代表人歐東華則號召，25日是所有權人揚言要施工的日子，為了要阻擋施工，請住戶們可以請假盡量參加。

此外，25日上午8時許也將前往市府門口集合，要向市長侯友宜陳情抗議，他們強烈要求通道封閉應予以拆除。

新北市議員林國春表示，針對「群益社區」的問題已在議會中質詢多次，由於是私人產權問題，市府也無權介入，他也建議住戶們要成立管委會，走行政訴訟由法院來認定該處是既成道路，才有望可以解決。