台南市中西區詐騙頻傳，22日一連通報兩件現場詐騙案件，先有大齡女子遭外籍軍人以網路情感騙財差點匯款，另又發生菜鳥車手臨櫃領款遭通報，警方見林姓車手每月見底的存簿突然暴增數十萬存款且1次領光，當場識破身分，將他依照詐欺罪嫌逮捕。

58歲翁女日前在網路尋求戀情，認識自稱阿拉伯國家的羅伯特將軍，經多次聊天結交成網路知己，該名「將軍」以阿拉伯國家動盪不安為由，欲逃往台灣與翁女見面，向她要求匯款5萬3000元，以便買機票當逃兵。

翁姓女子遭網路感情詐騙，險匯出數萬元，遭警攔阻，卻對網路虛假感情感到失落。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

翁女信以為真，22日急忙前往中西區一家銀行將一筆定存解約，準備匯款，行員察覺異狀報警，警方苦口婆心解釋，翁女才知上當受騙，雖保住積蓄，卻覺得一段美好戀情破碎，感到情緒低落。

警方及時攔下林姓車手領走60萬元詐騙款項。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

同日下午，另一家銀行也通報警方，有客戶異常提領款項，中正所所長沈振莘前往了解。

警方發現提款的林姓男子，存簿內原本每月因打零工入帳的幾千元薪水，立刻都領出花光，22日竟有兩筆大額款項匯入，一筆10萬元、一筆60萬元，前者已被他提領出，他再前往另家銀行已領出60萬元時，遭行員識破報警，及時遭警攔下。

警方詢問存簿內的大筆金額款項來源，林男卻回答不出，遭突破心防，坦承因沉迷賭博網站卻輸光欠債，需錢孔急，只好從事詐騙車手，首次提領就遭識破。

警方扣押60萬現金與存摺、提款卡，將林嫌依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦，續追上游集團。