台大今(23日)召開校務會議，校長管中閔在會議結束前宣布，將不續任校長職務，而他任期到2023年1月7日屆滿，引發關注。立委洪孟楷今(23日)在臉書提到，即便到2023年他也才66歲，以現在人標準並不年邁，但不會只想做萬年校長，這是「瀟灑的風範、爺們的傲骨」，令人敬佩。

管中閔提到，擔任校長的第一任期已年滿66歲，在他認為，台大需要更年輕的校長帶領校務發展，也期盼能夠做到世代交替，而他的任期到2023年1月7日，還有14個月的任期。

洪孟楷指出，上任時被民進黨政府百般阻撓，動用兩任教育部長也無法成功「卡管」，這段時間管校長也是讓台大有聲有色，在立法院與管校長的互動不多，印象中一年兩次的委員會，國立大學校長前來針對預算說明，不過對方也非常的低調，務實辦學、讓台大招牌持續發光，台大能被國際看見。

洪孟楷指出，敬佩管校長做出勇敢的抉擇，也期許繼續為台灣社會盡心力，「更呼籲民進黨政府，下一任的校長別再因為政治意識形態不同而有差別待遇，讓學術自由、大學自主，比什麼都重要！」