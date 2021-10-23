33歲香港女星楊焉（原藝名：楊梓瑤）擁有34E的豐滿上圍，被封為「浸大咪神」，先前她演過電影《婚前試愛》，在片中有火辣床戲，2014年後她淡出螢光幕改教瑜珈，今年7月她宣布懷孕31周，但未透露另一半身分。近日她分享自己產後一個多月積極瘦身的影片，其中一個倒立動作使她雄偉上圍更加醒目。

楊焉過去擔任模特兒出道，2009年參加TVB節目《美女廚房》因打扮性感引起不少話題，2010年楊焉推出寫真集，被外界批評過度裸露，楊焉則表示名畫家畢卡索的作品中也有裸女，因此她的照片並非下流而是藝術，同年她演出電影《婚前試愛》和周秀娜並列女主角，楊焉更被安排和羅仲謙有激烈床戲。

楊焉產後忙瘦身，突出上圍相當吸睛。（圖／翻攝自yogicarol IG）

因太常生病，2013年楊焉在家人提點下，藝名決定從楊梓瑤改為楊焉，隔年她向公司解約，一度回歸當上班族當OL，之後考取瑜珈導師資格轉任為老師。3個月前她突然曬出自己穿運動裝露出巨大孕肚的照片，並透露目前腰圍37.5吋，臉上洋溢著準媽媽的幸福感，粉絲也讚她當媽後更美。

楊焉近日證實已經在1個半月前順利生下寶寶，她認為要從孕婦回歸到原本的生活很不容易，很多人都好奇她到底是怎麼瘦這麼快，她表示自己只是回歸原本的健身行程，且產後至今其實只瘦了2磅，也就是將近1公斤，她感慨生完後感覺身體有很大轉變，原本練出的肌肉都沒了，要花很長時間重新適應自己，也向所有的新手媽媽打氣，粉絲鼓勵她說：「做母親都不容易，母愛太偉大」。