「雲林麥寮天機太陽能電廠」正式落成啟用，總統蔡英文以及多位中央及地方官員出席盛會。(國泰人壽提供)

國泰人壽與太陽能光電開陽能源宣布，攜手共同合作興建的「雲林麥寮天機太陽能電廠」今正式落成啟用，為我國能源轉型盡心力，開陽能源董事長蔡宗融表示，電廠總投資金額介於50億元至55億元，完工後的裝置容量達100MW；國泰人壽預估，投資電廠平均年化報酬率上看5％。

「雲林麥寮天機太陽能電廠」今舉辦落成啟用儀式，包括總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、能源局局長游振偉、金管會主任祕書陳開元、雲林縣縣長張麗善等皆出席盛會。

蔡英文致詞表示，「能源轉型」是她總統任內最重要的任務，一定要在任內達成，有國泰人壽資金才能讓綠能產業發展更好，政府去年啟動綠色金融方案，就是期待金融機構支持能源轉型、創造永續發展，光電的設置量相較5年前成長了4.3倍，分擔尖峰用電的需求、減輕供電壓力，有這樣的成績很不容易。

張麗善表示，雲林縣是提供國內糧食最重要的縣市，在推動綠能產業進駐之際，也有「三不三要原則」原則把關，「三不」包括不影響農漁業發展、不影響觀及環境、不違反國土計畫相，「三要」為要產業發展、要尊重民意、要就業機會，雲林縣府對於漁電共生、農電共生、屋頂種電百分之百支持。

「雲林麥寮天機太陽能電廠」自2017年開始推動，歷經數年與各級政府溝通、居民協調及各界審查過程，2019年底動工，第一期已於2021年3月完工，裝置容量26MW，截至今年10月初發電量約達2568萬度，已減少碳排放量1.36萬公噸(相當於35座大安森林公園每年的吸碳量)，接下來規劃2022年完成第二期6-10MW，第三期亦在緊鑼密鼓進行中。

台灣2025年要完成太陽光電20GW的目標，蔡宗融預估，未來光電投資有6000億元的潛在動能，土地、饋線、資金缺一不可，期待中央政策、地方推行、企業響應，台灣能源才能轉型成功。

劉上旗表示，天機太陽能電廠位於地層下陷、不利耕作的區域，案場開發再生能源利用，可以說是兼具「運用壽險資金推動再生能源公共建設」及「活化國土」雙重效益，達到政府、企業與在地三贏的指標性案例。