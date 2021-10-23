農委會副主委陳駿季23日出席「2021年度產銷履歷達人頒獎典禮」，肯定本年度獲獎15組產銷履歷達人，以自身投入為實證，落實產銷履歷安全安心、資訊公開、環境永續、追蹤追溯的精神，共同帶領臺灣農業進步成長。

陳駿季表示，2021年度獲獎者中共有7組集團，其中水稻集團驗證經營者表現亮眼，包括桃園市新屋區農會、壽米屋企業有限公司、梓園碾米工廠、台東縣池上鄉農會，帶領集團成員共計一千餘人，生產產銷履歷水稻面積達兩千多公頃，由集團建立專屬的品質管理系統，導入特色品種，引進環境氣候監測系統，強化灌溉及病蟲害防治技術，穩定供應全國各地產銷履歷優質好米。彰化縣二林鎮紅龍果產銷班第19班、高雄市美濃區果樹產銷班第16班及花蓮縣瑞穗鄉果樹產銷班第29班則由志同道合的農友共同組成產銷班，透過成員分工合作並定期召開班會精進栽培技術及行銷方式，供應紅龍果、木瓜及文旦柚等優質鮮果。陳副主委感謝產銷履歷集團穩定供貨，讓消費者於各類通路均可購得安全安心的產銷履歷農產品，校園午餐及餐飲業者亦可取得產銷履歷優質食材。

農委會表示，這屆產銷履歷達人是來自農糧、養殖水產及畜禽領域的各界菁英，其中農糧類達人以精緻栽培管理與友善栽培為特色，如「微醺農場」34歲的黃衍勳是本屆最年輕的獲獎者，透過智慧環控設施栽培，全年穩定生產小黃瓜；「棗樂子」張榮裕自創木屑堆肥配方培育蜜棗，不但風味獨特，亦響應農業廢棄物資源化精神；「春仔芒果」林家淳以草生栽培方式栽培芒果，營造健康的土壤環境，守護果園生態多樣性。

養殖水產達人則積極導入科技養殖設備，並以環境友善養殖方式，守護我國農業環境資源，如嘉義義竹的陳王寶蝦與兒子導入環境監控及精準投餵等科技，以多元生態低密度及輪養的友善養殖法養殖白蝦；屏東佳冬陳?宏運用節能省水設備養殖石斑，並以益生菌維持良好水質，維護水資源；凱亞養殖場鄭志強獨創養殖池魚塭披覆材料，改善魚塭周圍環境，並結合漁電共生及水資源循環利用方式養殖白蝦。這些養殖水產類達人更不吝分享養殖技術及經驗，帶領同業共同加入產銷履歷驗證。

歷屆首次獲選的山羊品項，來自彰化田尾的黃建迪，透過調整飼料配方及引進特殊品種，致力開拓國產羊肉市場。東圻畜牧場的馬東生，則採用國產雜糧及台茶十八號紅玉紅茶飼料配方，延長飼養天數，培育具有獨特口感的仿土雞。

陳駿季表示，為鼓勵更多農漁民參與產銷履歷驗證，依據台灣良好農業規範生產農產品，降低環境負荷，促進環境永續，農委會持續推動驗證費用補助、環境補貼等方案，降低農漁民朋友的負擔，更透過批發市場設置專區、優先拍賣、補助國軍副食、校園午餐選用產銷履歷食材等方式，媒合多元通路，增加市場端拉力。截至今年9月底，產銷履歷驗證面積已達51466公頃，相較109年成長3成；產銷履歷產品供貨量每月平均供應量已達19734公噸，較109年成長63%，顯示產銷履歷產品在消費市場的熱度持續提升。

農委會指出， 23、24兩日在台北希望廣場同步舉辦產銷履歷達人市集，共有20位本屆及歷屆產銷履歷達人共襄盛舉，期間有限時特賣、音樂會、線上直播拍賣等多項活動。