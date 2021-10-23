Yordan Alvarez hit for the highest AVG in ALCS history 🤯 pic.twitter.com/m6uy4uAeR7 — MLB (@MLB) October 23 2021

太空人23日率先殺進世界大賽，艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)獲選美聯冠軍賽MVP，他整個系列賽0.522打擊率（23打數12支安打），包括1支全壘打、6打點，整體攻擊指數1.408。由於艾瓦瑞茲是古巴人，成為大聯盟歷來第4位當選聯盟冠軍賽MVP的古巴選手。大聯盟官推指出，艾瓦瑞茲的0.522打擊率刷新了美聯冠軍戰的紀錄，比隊友艾爾圖維(Jose Altuve)去年的0.462高出一截。

美聯冠軍戰G6，艾瓦瑞茲對紅襪先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)擊出兩支二壘打，在第1局就打下太空人第1分。另外最精彩的是艾瓦瑞茲在6局下擊出三壘打，再藉著隊友的雙殺打衝回本壘得分，當時紅襪一壘手席瓦伯(Kyle Schwarber)行動迅速，接起滾地球完成雙殺之後即刻傳回本壘，但艾瓦瑞茲帥氣滑向本壘，避開捕手的觸殺跑回第2分。

艾瓦瑞茲今年才24歲，他20歲之前就是古巴職棒的球員，他大約在2016年出逃至海地，然後被大聯盟道奇隊找上，不久又被賣給太空人。

根據《洛杉磯時報》報導，原先太空人總管索取艾瓦瑞茲的時候，道奇總裁還以為是另一個艾瓦瑞茲(Yadier Alvarez)，那個艾瓦瑞茲是投手，道奇拒絕了。後來他發現搞錯人，太空人看上的是打者的艾瓦瑞茲，於是道奇就賣了，道奇總裁至今想起來都後悔，他開玩笑說，早知道就答應把投手的艾瓦瑞茲賣給太空人。