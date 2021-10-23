【愛傳媒Jack Dai專欄】一個樸素的道理：即使財富、權力、職位或輩份有高低，人與人之間在符合禮儀的條件下互相尊重，不分高低。

弔詭的是，我們常常會在一些人的互動中看見傲慢或卑微，他們之間有時甚至沒有利害關係。有些可能是氣場被壓過，不自覺卑微；有些可能是相對富有或有權力，所以在勢力不對等的情況下，不自覺演變為一方高傲、一方卑微。

而傲慢與卑微往往有固化的傾象，從姿態成為習慣甚至不用花太多時間。

想起阿德勒寫過的一段：「在對等關係裡，你從來無需炫耀或證明自己，你會尊重並理解彼此生命的獨特，就像你認同自己的那樣。走得快有走的快的孤點與明朗，走得慢有走得慢的擁擠和自在。」

說「從來」有點過頭了，終究我們都是凡人，總要讓人羨慕與喜歡他人認同的天然渴望，即使如此，依然可以不卑不亢：沒有利害關係時的不卑不亢與有利害關係時的不卑不亢。

不卑不亢很難，因為得先找到自我價值，而且不是打腫臉充胖子的那種，而是你真心理解自我價值的尺寸、厚實度與差異性的認同；然後基於此，以平視的角度尊重他人擁有與沒有，及其背後的機運和代價。

即使很難，依然值得努力，有好處：讓我們在這個人人生而不平等的世界，平等的對待自己。

想起多年前寫的童話故事，關於一種代價，故事的名稱叫「像國王的貓」。

很久很久以前，在一個無人知曉的王國裡有一個長得很醜的國王。他有多醜呢？就連皇宮裡的狗看到他都忍不住皺起眉頭、嗷嗚一聲哀號。

每當遇到這樣的情況，聰明的國王為了保持他的威嚴，總會果斷地處死嗷嗚的狗，狗頭落地的咚咚悶響，總讓國王隨即流下真摯的淚。

就這樣⋯⋯宮中的狗來了又去、去了又來，國王不放棄地嘗試過各式各樣的狗，拉不拉多、黃金獵犬、米格魯、秋田、吉娃娃、貴賓狗、杜賓狗和鬆獅狗，最後連最忠心耿耿的柴犬都無法對抗自己的眉頭⋯⋯落得狗頭落地的下場。

日子一天一天過去，時間像以掉落的狗頭數量計算一般飛逝。

本來就十分厭惡國王的皇后，再也無法忍耐這變態的遊戲，更何況國王哭泣的臉更是醜陋的令人作噁，讓皇后夜夜惡夢，眼袋一天天和自己的胸部一起垂了下來。

就在皇后瀕臨崩潰前的某天，她靈機一動這麼建議國王：「我的王⋯⋯噁⋯⋯你何不養一隻貓呢？」

「貓？」國王困惑地皺眉，又說了一次，「貓？」

七個狗頭落地日後，一隻有著黃毛的貓出現在國王的身旁。

貓讓國王十分滿意，就像找到了人生中的知己，國王對於膝蓋上這隻總是掛著城主一般淡定神情的軟綿綿動物，感到前所未有的滿意。

貓接納一切，處變不驚。「貓懂得我的美！」國王這麼想。

皇后則因為這次出奇成功的建議，得到了國王的寵愛。然而寵愛意味著更頻繁的「臨幸」，國王夜夜都造訪皇后的寢室，捧著她嬌嫩的雙頰說：「妳真棒！我的小寶貝貝啊！」

就這樣，少了狗頭落地的變態遊戲，皇后卻換得了更嚴重的噩夢與更沉重的眼袋⋯⋯

貓咪來到皇宮的第十四天，皇后再也無法忍受這隻總是掛著輕蔑表情的貓。她派仕女去市集招見有名的動物翻譯家入宮。

她告訴翻譯家：「我有話對貓說。」

「說吧。」翻譯家摸摸膝蓋上的貓說。

「咳⋯⋯貓，本宮十分好奇，你為何能忍受一個這麼醜陋的國王天天出現在你面前⋯⋯在你面前啊！！！」皇后不自覺地吼了起來。

凝視著皇后的眼，翻譯家點點頭，然後低頭對貓喵喵喵地說，只見貓耳朵一抖，懶洋洋地喵喵喵地應了幾句。不知為何，貓的反應讓皇后升起一股難以抑止的怒意。

翻譯家再次凝視著皇后的眼說：「貓說，『那這白癡女人又為什麼願意進宮嫁給這個男人？』」

「大膽歹貓！」皇后怒喝！隨即感到自己的失態，理理裙擺，接著又問下一個問題。

「你有什麼辦法讓國王不要天天來找我呢？我需要你的幫忙，貓⋯⋯」

翻譯家點點頭，再度喵喵喵地翻譯。只見貓打了個哈欠，然後懶洋洋地喵嗚了幾聲⋯⋯

「牠是這麼說的：『白癡女人⋯⋯不去妳那，難不成來我這啊？』」

聞言皇后震怒，起身舉起冒著青筋的手、抽出侍衛的刀，快速揮出。

翻譯家的腦袋像脫落的雞眼一般沉甸甸地滾到一旁，雙眼依然炯炯有神地凝視著皇后。然而皇后只是咬牙切齒、憤恨地瞪著貓。而貓呢？牠正踩著翻譯家的屍體、舔著濺到黃毛上的鮮血呢！簡直那張腳下沒有腦袋的軀體，只是一張舒適的椅子似的。

這是皇后與貓之間的最後一次見面。

貓來到皇宮的第二十七天，皇后的胸部終於垂到了肚擠眼，眼袋也垂到了嘴角，這樣的奇形怪貌讓國王徹底對皇后失去了胃口，自此不再踏進皇后的寢宮。

很多年以後，王國的市集裡流傳著一個關於「皇宮」的傳說⋯⋯「我們王國的皇宮裡，有一個很醜的國王、一個很醜的皇后⋯⋯還有一隻很像國王的貓。」

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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