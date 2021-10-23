不少人認為買房生子很重要，但一名女網友確認為「如果沒有決心還是不要亂生！」本土疫情重創不少人的生活，經濟壓力導致家庭失和的消息讓她很有感觸，並表示家裡的三姊妹雖然都結婚了，但都沒有生小孩，因為養小孩的負擔實在太大，且小時候窮怕了，認為生下小孩就會難以維持現在生活品質，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上分享，她們家三姊妹大概都30歲，三人都已結婚，但沒生小孩。原PO與老公都是藥師，兩人年收共160萬，一起買1000萬的房子，雙方父母都沒有資助，雖然要扛房貸，但經濟壓力不重，想吃什麼、想買什麼都可以負擔，但因為兩人小時候家裡都很窮，如今完全不想生小孩打破現在的平衡。

女網友指出，二姐則是畢業就與交往6年的男友結婚，兩人一起開了小吃店，每年會固定休假2周出國旅遊，本來生意不錯、年收快200萬，前年買房花了1200萬，但受疫情影響，這一年蠻慘的，但好險沒生小孩，最後也撐過來了。

女網友接著說，大姐是舞蹈老師，年薪約50萬元；姐夫則是陶藝藝術家，年薪大概40萬元，兩人薪水都不高，目前還沒有買房，但雙方都很熱愛自己的工作，活得非常青春，而夫妻倆都覺得自己的性格不適合生養孩子，因此也決定不生。

女網友透露，很多人覺得沒生小孩會有缺憾，老了會很寂寞、沒人照顧自己，但她覺得現在的經濟環境買房生子的壓力太大，沒有決心真的不要亂生。「雖然環境辛苦，但不生其實不會太難過，大家不要覺得生小孩是必須，從生活中找到樂趣目標意義更重要」。

貼文引起網友熱議，「不生小孩+1」、「沒錢真的不要生小孩，吵都吵不完」、「有錢才能付得起養育責任，沒錢又生孩是在完成傳宗接代社會任務吧？這樣的家庭不痛苦才難」、「好幸福，羨慕這種生活，覺得原PO說得很好」。