【愛傳媒左化鵬專欄】在國家戲劇院的咖啡館，看到這麼一則廣告：「我不在戲台，就在戲台咖」。讓我想起了法國文學家巴爾札克說的：「我不在家，就在咖啡館，如果不在咖啡館，就是正在去咖啡館的路上」。這句話又讓我想起，喜歡淺啜一杯咖啡的好友王智榮博士。

王博士風流倜儻，但潔身自愛，從不招蜂引蝶，也從不喝酒打牌，杜絕外界一切無謂的應酬，只是偶爾和幾位談得來的文友聚敘，或在臉書上和知心朋友手談。他的身影經常出現在林口住家附近的seven eleven和Starbucks。

他喜歡喝咖啡，至於喝的究竟是阿拉比卡或羅布斯塔，他從不講究，只要是一杯拿鐵或卡布奇諾，就能讓他文思泉湧，創作不竭。

有時打字乏了，他就關上電腦，閉目養神，在咖啡香裡憶往事，浮生若夢，譬如朝露，年輕時金戈鐵馬，中年後香江求學，今朝都到眼前來。

賢慧的夫人有時也陪他一起喝咖啡，兩人各據咖啡館一隅翻看閒書，各自沉浸在心靈的最深處。偶爾閒話一句，偶爾相視一笑，一份閑情，一份悠然，直到掌燈時分，夫妻兩攜手回家，他們恩愛的背影，走在晚晴風景的林口街道上，走在暮年如詩的人生旅途中。

涼風起天末，君子意如何？秋涼時節，好想再和王博士一起喝咖啡。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。