基隆捷運引爆戰火！交通部21日宣布基隆捷運與台鐵分道揚鑣，82億元蓋的基隆輕軌要變成425億元的基隆捷運，台北市長柯文哲痛批大騙局，基隆人應該憤怒。基隆市長林右昌23日憤怒回嗆，柯很無聊、不負責，當初柯一句地下化增加了87.9億元，現在又欺人太甚，「政治誠信在哪？」

「我覺得柯真的很無聊！」林右昌痛批，基捷的推動，從去年市長會議後，大家都達成共識，從輕運量變成LRRT中運量系統，且在北市要採取地下化工程，因此北市要增加2個地下車站，從新北市樟樹灣站後下地，鑽過大坑溪到北市，計畫經費因柯一句話，增加了87.9億元，柯現在卻講這些話，很不負責任。

基隆市長林右昌23日參加太平國小「基隆太平青鳥開幕記者會」。（張穎齊攝）

林右昌說，柯都很清楚，這是大家的共識，不曉得柯是什麼原因做這樣發言，柯常忘記自己講過得話、做過得事，還義正嚴詞指責別人，很不可取，基捷不只是為基隆，對大台北都會的東側、新北市汐止區都有很大助益，不只是交通需求、把基隆人帶到台北上班，而是對基隆整個河谷廊帶發展、大台北東區發展，還可解決柯都無法解決的內科塞車問題。

「柯一直挑剔找碴！」林右昌說，交通部有這麼大決心支持基捷，基隆、汐止人都期待已久，這對汐止、基隆、東湖、社后、內湖等地區都有很好助益，可帶動地方發展，這不是騙局，是大家要共同努力的方向，有目標達成共識。

針對柯轟基捷4年半報告在哪？八堵到基隆到底要不要共軌？林右昌說，市長會議都討論過，北北基3市府的相關局處同仁也參與討論，路線優化不是經費增加的重點，經費增加的原因是系統提升，還有柯一句話「北市要地下化」，柯自己都不說，還在去扯那些，不曉得柯又有什麼政治目的，基捷對大家都好，不要再用政治思考。

對於425億元是否包括八堵到基隆？林右昌說，這是交通部鐵道局規畫，他不便幫中央做細節說明，但最近已密集舉行相關會議，相信最後會有定案，交通部也會向大家說明，尊重專業。

至於交通部何時找基隆談？柯開炮後，合作是否仍存在？林右昌僅說「這就是個人政治誠信問題」。

記者追問「回擊柯後，是否因此被看好選台北市長」，林右昌說，他不是回擊他不太喜歡跟人家計較、吵架，但柯欺人太甚，這明明是大家共識的事情，柯三番兩次扭曲事實，自己講過得話都不算數，政治誠信在哪？此事不只是為基隆，是為大台北地區市民的好，不曉得為何不做？相關公務單位交通部專家都已很仔細討論過，優化不是經費增加原因，柯一直扯別人，實在沒什麼意思。

另外，林右昌受訪一度說成「柯一句話增加70幾億元」，事後澄清他氣到講錯，是增加87.9億元，柯一直扯路線變更而增加經費，這不是事實，這1年多來，大家都照共識推動，柯很不對。

記者詢問交通部何時要找北北基談？立委蔡適應補充，交通部還沒公布出來，但過程都是他去協調，包括原本路線只到八堵，都是他先點出來，反映民意。另外據了解，交通部粗估的425億元 ，並還未包含道八堵到基隆段的經費。