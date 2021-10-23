台灣新冠肺炎進入後疫情時代，因舞廳、酒店因疫情遭禁，部分業者轉KTV經營，進入無餐飲消費模式，台南市北區警方22日晚間突擊8家娛樂場所，皆未查獲違規，娛樂產業進入新消費型態。

台灣疫情趨緩，娛樂消費產業仍未全面解禁，部分舞廳、酒店業者忍不住轉型經營，仍受限於無餐飲規定，收入大減，消費族群也漸漸改變，從生意人、江湖弟兄喝酒談生意，轉為年輕人唱歌歡聚的場合。

台南市萬象舞廳去年成為全台6都首家復業的八大行業，今年因遭政府停業半年虧損600多萬，持續擴大中。業者積極尋求出路，先成立綜合性社團，率領娛樂產業上街頭抗爭，再轉型KTV，最近又申請全台首張舞廳職業工會掛牌，展現不願坐以待斃的態度。

北區警方22日趁假日前夕突擊包括萬象KTV在內的8家娛樂場所，包括KTV、電子遊藝場、養生館與複合式釣蝦場，除了查業者有無落實實聯制，並檢查店家有無私下賣酒飲與食物，整晚並未查獲違規店家。

業者表示，娛樂產業半年來正被迫逐漸轉變型態，原本舞廳、酒店內的陪侍小姐流失，轉地下化，自當老闆私接熟客，流竄各餐廳變成飯局妹與傳播妹。轉型的舞廳、酒店，成為年輕人歡唱聚會的場所，顧客族群的消費能力大減。

面對政府禁令，警方緊盯，社會正逐漸形成後疫情消費娛樂新型態產業，原本八大業者感嘆，即使政府現在解禁開放，娛樂產業在質、量上的轉變恐無可避免。

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