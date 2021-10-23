農委會昨公告金門縣高粱為「農業天然災害現金救助地區」，符合申請者每公頃將補助1萬6000元救助金。（金門縣府農林科提供）

金門今年降雨量累計僅427.5毫米，導致秋作高粱結穗不良。（金門縣府農林科提供）

金門今年降雨累計僅427毫米，農田飽受乾旱影響，主要經濟作物高粱普遍出現「空包彈」結穗不良情形。農委會昨公告金門縣高粱為「農業天然災害現金救助地區」，符合申請者每公頃將補助1萬6000元救助金。

金門去年降雨量僅476.5毫米，不及年平均降雨量1000毫米的一半，遭遇50年最嚴重的旱災，今年水情依然不佳，至今降雨只有427.5毫米，導致秋作高粱結穗不良。農糧署北區分署及桃園改良場日前跨海勘災，農委會於22日公告金門縣高粱為「農業天然災害現金救助地區」，符合申請者每公頃將補助1萬6千元之救助金。

縣府建設處表示，符合申請資格的農友應備妥申請書、身分證、存款簿及印章等資料，在11月1日前向所在鄉鎮公所提報。若該筆土地非自己所有，則需另外提供農試所蓋章之契作證明（並加註所有權人姓名及身分證字號）；已收割者如有農作照片亦可一併提供，屆時鄉鎮公所可參考現地狀況、照片、農試所監割資料等客觀指標進行評估。