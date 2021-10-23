基隆捷運開炮！基隆市長林右昌23日怒嗆，台北市長柯文哲很無聊、不負責，當初因柯一句地下化增加了87.9億元，現在又欺人太甚，「政治誠信在哪？」北市府發言人陳智菡反擊，林右昌連最重要的八堵–基隆站都搞不定，卻來怪北市，根本是模糊焦點、想倒果為因，大酸「實在看不見有心整合大台北市的氣魄！（林右昌日前拋出北北基整併大台北市、北海市議題）」

陳智菡表示，基隆輕軌絕大部分都在基隆與新北市，北市只有第4段終點站的部分，現在林右昌連最重要的八堵–基隆站都搞不定，卻來怪北市，根本是模糊焦點、想「倒果為因」。

陳智菡說，1年前四長會議與北市相關之處，只在基隆輕軌與台北端「如何銜接」，北市希望將端點從南港展覽館站延伸至南港站、讓基隆輕軌發揮最大效益，避免未來交通壅塞；交通政策要長遠，多出的經費，柯文哲當場表態願意負擔，初步計算約30億，林右昌所說的87.9億從何得來？林右昌可能要自己算清楚。

陳智菡直言，至於基隆輕軌大部分路段如何規畫、與台鐵原系統的路廊競爭問題，則應是由「交通部出面整合基隆與新北」，遺憾的是，4年半前蔡英文總統和林右昌信誓旦旦，說路網、輕軌相關計畫都已準備好、箭在弦上，現在竟說改就改，等於要打掉重練。

「實在看不見有心整合『大台北市』的氣魄！」陳智菡說，本來是「只聽樓梯響，不見人下來」，現在八堵–基隆的路軌要蓋在哪都不知道，「樓梯都不見了」，林右昌還要怪台北。

記者詢問，是否覺得林右昌有政治考量？陳智菡酸，最近林右昌的確很積極拋議題，展現有心問鼎北市或部長格局，傳聞也不少，但對問題的核心先弄清楚會更好！