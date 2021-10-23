台北市花博爭艷館施打動線出包沒多久，台北市議員汪志冰23日揭露，有近200位戶籍屬大安區的民眾，日前透過區公所預約莫德納疫苗第2劑，今日到診所前苦等1個多小時卻無消無息，一問之下才知道是大安區公所未將預約名冊送達醫療院所，導致現場亂成一團，現場民眾也氣炸，要台北市柯文哲出面負責。

汪志冰指出，今天下午2時30分有住大安區朋友向她陳情，表示事前透過區公所平台預約登記施打莫德納第2劑，依規定時間1時30分抵忠孝西路中央再保大樓一樓合眾診所報到，結果至2時30分，戶籍屬大安區的排隊民眾連第一位都沒打到疫苗。

汪接著表示，據里長及診所告知，現場亂象主因是台北市大安區公所未將名冊送達，造成現場亂成一團，近200人於現場不知所措，詢問工作人員也一問三不知，她不滿地說，繼10月13日花博之亂後，北市府今日再度出包，實在是惡整民眾！

「到底要等多久？」由於民眾遲遲無法打到疫苗，導致現場怨聲四起，氣得向黎明里長鄭燕宗投訴不想再等，還有里民氣得柯文哲出來負責，別讓長者冒雨苦等，一旁診所人員也無奈解釋，這並非醫療院所的問題，而是名單內沒有設籍於大安區的民眾。

現場診所人員也急拿大聲公維持秩序，告知大家民政局正在處理，想辦法將名單送來，因此要請沒在名單上的長輩稍後一下，如果今日未能收到名單，也只能請大家先行回家，畢竟沒有名冊就無法施打。