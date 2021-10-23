季節轉換之際，粉底也應該要隨著天氣和膚況更換，近期PONY EFFECT、蘭芝、碧麗妃、Za、CLIO紛紛推出粉餅新品，上妝迅速、攜帶方便，適合趕時間的上班族或底妝懶人入手，其中蘭芝的小狐狸聯名超級吸睛，同系列聯名周邊也十分值得收藏，美妝愛好者千萬別錯過。

▍1.PONY EFFECT寶石光精華爆水粉餅

PONY EFFECT推出重量級新作「寶石光精華爆水粉餅」，將保養與底妝合而為一，注入71%超高保濕水精華，讓人感受到前所未有的水感清透，親膚細緻不卡紋，上妝就像在做奢華保養，讓肌膚澎潤有彈性，抗老化最大關鍵就是高防曬SPF 50+ /PA+++，養膚同時也抵抗容易讓皮膚老化的紫外光。

「寶石光精華爆水粉餅」外殼隨著光線折射出夢幻光，粉體呈現大理石拉花般的混色圖案，擁有保濕潤澤、遮瑕、提亮膚色的效果，讓妝感更加光澤透亮。（圖／品牌提供）

「寶石光精華爆水粉餅」含藍寶石校色因子，校正蠟黃肌，修飾暗沉，自然提亮膚色。（圖／品牌提供）

▍2.蘭芝氣墊粉餅 X Maison Kitsuné小狐狸

提到Maison Kitsuné這個法日混血的時尚品牌，大家第一個想到的就是可愛的「小狐狸」圖案。2021秋天蘭芝NEO型塑霧感氣墊換上嶄新秋裝，奶油系的外殼上躺著翹著雙腳的慵懶小狐狸，每天拍氣墊時都能看到這隻小可愛，讓化妝時光更添樂趣。

蘭芝氣墊粉餅和Maison Kitsuné小狐狸合作推出超可愛的限量包裝。（邱映慈攝）

NEO型塑霧感氣墊印上小狐狸，讓上妝時光好療癒。（邱映慈攝）

除了NEO型塑霧感氣墊本身之外，這次的聯名周邊還推出大容量托特包、精緻刺繡的化妝包和小狐狸手機支架，每個周邊上都能見到小狐狸的蹤影，無論在哪個情境使用，都可愛到不行！

本次聯名商品還有大容量托特包、精緻刺繡的化妝包和小狐狸手機支架。（邱映慈攝）

▍3.碧麗妃晶萃沁妍無瑕粉霜

碧麗妃推出全新「晶萃沁妍系列」，主打1步驟輕鬆完成高機能懶人養膚，其中「晶萃沁妍無瑕粉霜」是一款添加保濕成分的BB粉霜，養膚同時修飾膚色，一步驟達到校正飾底效果，無論是每天早晨趕時間通勤的上班族，或是懶得層層疊疊上底妝的人，都非常適合入手。

碧麗妃晶萃沁妍無瑕粉霜。（圖／品牌提供）

▍4.Za美肌光圈輕氣墊粉餅

Za於今年11月限定推出「美肌光圈輕氣墊」輕質的氣墊，不厚粉不黏膩，同時擁有光澤感與遮瑕度，一拍就是自帶美肌光圈的光澤奶油肌，採用獨特的粉體與彈力濾網設計，能拍出薄透服貼零瑕疵的上鏡美肌。多重保濕與亮白成分，服貼瞬亮又保濕。特殊磁力技術，使底妝彷彿磁鐵般牢牢吸附肌膚。

Za美肌光圈輕氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▍5.CLIO珂莉奧星曜藍全效柔霧氣墊粉餅

CLIO珂莉奧新推出奢華底妝「星曜藍全效柔霧氣墊粉餅」，不僅擁有超時尚星曜藍色的外殼，更是主打超持妝、防沾染、激遮瑕、極潤色、高防曬5大功效，在家上妝或是出外補妝只要一步驟就能完成，添加控油成分，特別推薦給油性肌膚使用。