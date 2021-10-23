賴清德：會做目前的工作是因為他當不成這個。(曾薏蘋攝)

賴清德：會做目前的工作是因為他當不成這個。曾薏蘋攝

第九屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽23日開幕，代理體育署長林騰蛟（左起）、副總統賴清德、亞洲棒球總會會長彭誠浩和與會球員一同合影留念。（杜宜諳攝）

副總統賴清德今出席「第九屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開幕典禮」透露，「我因為沒有打棒球的條件，否則我可能會去選擇棒球，而不是目前我所做的工作。」

賴清德不僅熱愛棒球，也懂棒球，當了副總統後，還曾擔任一日「棒球主播」；他致詞時指出，「我因為沒有打棒球的條件，沒有辦法像你們一樣，在全國競技場上出賽，否則我可能會去選擇棒球，而不是目前我所做的工作」。

他說，在棒球場上追逐夢想，是一件很幸福的事，「我因為沒有辦法成為一個成功的棒球選手，我便當球迷、選擇我現在的工作」；「我當市長時是棒球市長、當院長時是棒球院長、當副總統時是棒球副總統」。

分享他的「心路歷程」後，賴清德忍不住說，「通常這個時候要給一個掌聲」；立刻引來台下熱烈掌聲。

賴清德說，他當院長時，對運動也非常支持，他認為，運動可以凝聚台灣的力量，當選手站上國際無台是不分黨派、不分藍綠、族群都在支持；他批准奧運黃金計畫，所以這次東京奧運成果不錯，所以政府跟大家要合作，從今年奧運成績來看，只要努力，互相合作，台灣未來表現會更好。

他話鋒一轉，「我要跟各位教練抱歉，我在專家面前講這樣的話有可能有點冒昧，但身為資深球迷，美國職棒正在打，我有時間也會看，說不對也請教練指教」。

他說，少棒、青少棒要特別注意球員健康，特別是投手，除了健康，再來是速度，武俠小說段話「武功千變萬化，唯快不破」，古龍武俠小說有一個角色叫做「阿飛」，阿飛的快劍，沒有劍術，就只有一招，刺得很快，台灣的選手從少棒到青少棒到成棒，應該用更科學方法、運動生理學結合再一起。

他說，盡量投直球，直球有二縫線、四縫線，二縫線變化更是多端，可以投伸卡、卡特球，若握伸卡跟卡特球的手指，相對位置、角度有點不同，球的變化範圍及幅度很大，所以若從少棒開始練球速，投了二縫線或四縫線的變化，到時就會很強。

他說，變化球不重要？很重要，但不用那麼急著早練。她舉例，美國歐力士隊的台灣球員張奕，本身是外野手，後來高中改當投手，最近看張投一場球，非常好的滑球、變速球，直球球速也很快，如果球速沒有150幾公里，很難在國際競爭站得住腳，所以身為球迷，作爲一個球迷，跟各位球員跟教練分享。

他表示，不妨從直球開始投起，若把直球掌握好，運用運動生理學、科技訓練，變化球威力會更好，「我可能很冒昧，但看了很多場球，有些心得，站在愛護球員立場，希望你們健康、能成功、越來越好」。賴清德致詞結束回座，亞洲棒球總會會長彭誠浩則給他比了一個「讚」。