花蓮市國福里有民眾反映，本土種「疣胸琉璃蟻」入侵民宅，數量龐大、難以消滅。花蓮縣動植物防疫所表示，根據觀察，近年因氣候變遷，疣胸琉璃蟻季節性數量有增加現象，建議民眾自製液態餌劑放室外誘殺或調製肥皂水噴灑，但需長期抗戰。

台灣本土種「疣胸琉璃蟻」入侵居家環境，根據市民描述，大螞蟻滿屋爬的景象，讓人看了實在難受又發毛，而且疣胸琉璃蟻躲藏功力一流，被發現還會一哄而散相當難滅殺，甚至占據其他品種螞蟻巢穴，數量多且到處鑽，讓人不知所措。

本土種「疣胸琉璃蟻」入侵民宅，數量龐大、難以消滅。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

農業處長吳昆儒表示，疣胸琉璃蟻，對人體不會有很大危害，喜歡在隱蔽性高的環境築巢，族群數量增高及戶外環境不佳時，會從門窗縫隙侵入室內，在天花板、牆角或室內縫隙隱蔽處築臨時巢，造成民眾生活困擾。接獲民眾通報，即派員赴現場勘查，並宣導正確認識琉璃蟻及指導如何減少蟻量等防治方式。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮教導民眾，可調配3％硼酸加上10至20％蔗糖水製成液態餌劑放置在室外誘殺，讓工蟻將含毒誘餌搬回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，滅除巢內螞蟻，但發現澄清液體變得混濁，則須更新餌劑。

他也建議可搭配低毒性、無味道的藥劑在投餌數日後噴灑，因該蟻類聞到強烈的氣味就會逃竄，使用噴殺蟲劑，反而會讓琉璃蟻四處擴張地盤，因此可用調配有泡沫的肥皂水噴灑，讓螞蟻窒息達到防治效果，持續防治且有耐心，蟻群數量會逐年下降，至少要一到兩年才會見效。

另外，疣胸琉璃蟻雖不會直接危害農作物，但常與介殼蟲或蚜蟲共生。周黃得榮建議農友，可使用液態餌劑誘殺，必要時使用皂素等免登記天然植物保護資材噴施植株上蟻群，降低田間族群密度。

依農業處資料，胸琉璃蟻生活在海拔500公尺以下的淺山地區，為幾百年前就有記錄的本土蟻種，因為多蟻后特性，可迅速擴展族群，通常不主動攻擊人類，近幾年數量大爆發。