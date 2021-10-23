一名人夫和妻子清晨送完小孩後回到家，丈夫想要向妻子求歡但遭到拒絕，竟暴怒想硬上，強咬老婆乳頭還想指侵，竟又跨坐在老婆身上，用下體甩打她臉部逼她口交，老婆奮力掙扎後，一把猛抓他的下體抗拒，丈夫痛得甩她一巴掌後離去。事後老婆訴請離婚，還怒告丈夫性侵，台中地院審理後，認為丈夫不尊重另一半性自主權，依強制性交未遂罪判他1年8月，全案可上訴。

根據根據決書記載，該名丈夫於109年5月某日，兩人一同送子女上學後，返回住處，老婆隨即進入房間睡覺回籠覺。但丈夫卻想起家人無人，一時性慾高漲，進入房間內想與妻子溫存一番，於是伸手撫摸、抓捏老婆胸部，並脫下她的衣物。

但老婆卻因而痛醒，並拒絕丈夫的求歡，未料丈夫並就此作罷，當場全身赤裸强壓在老婆身上，徒手撫摸下體，並以嘴巴咬住老婆乳頭，還用手指欲伸進老婆下體，但老婆將雙腿夾緊而未得逞。

這時丈夫直接跨坐在老婆身上，以雙腳强壓住她雙手，再用下體甩打老婆臉部，硬將下體塞入老婆嘴內強迫口交，但老婆緊閉嘴巴，讓老公遲遲無法得逞。

但老婆為求反抗不斷掙扎扭動身體，並在掙脫後，以一隻手抓捏丈夫的左大腿內側及下體，導致丈夫疼痛不已，打了老婆了右臉巴掌後起身離去，但已造成老婆右側顏面挫傷、左側乳頭挫傷、雙側膝蓋挫傷及雙側大腿挫傷傷害

事後老婆一怒下向法院提告，法院審理後認為，男方於犯罪時行兩人仍為夫妻，但丈夫的舉動嚴重侵犯老婆之性自主權，對老婆已造成難以抹滅之身心創傷，且老婆事後接受多次心理諮商，臨床診斷為複雜性創傷後壓力症候群，且因遭受多年親密伴侶的嚴重暴力傷害，讓老婆認知相當失調，修復困難重，依強制性交未遂罪判他1年8月，仍可上訴。