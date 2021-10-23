男網友釣魚不小心釣到自己的腦袋，魚勾陷入後腦勺。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

痛！一名男網友在臉書發文分享，日前去海岸邊釣魚，投竿之後卻發現大事不妙，因為他的魚勾竟然卡在後腦勺，讓他只好趕緊前往醫院處理傷勢，離奇的經驗曝光在網路上，引起網友熱議。

男網友22日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，內文指出，他日前去岸釣，但沒想到一甩竿就發現魚勾卡在後腦勺；原PO分享，連結釣線與魚勾的部分脫落，但魚勾的倒勾已經深深的插進他的後腦勺，不曉得該如何解決。

透過原PO貼出的照片可見，原PO頂著一頭茂密的黑髮，但左後腦勺的下方卻見到一只與拇指等大的金屬掛勾，牢牢的卡在腦袋裡，畫面相當駭人。而原PO在文末補充，稱已前往醫院看診，醫生說勾子的轉彎處插進肉裡。

文章曝光後，引起網友熱烈討論，不少網友紛紛說，「下次記得戴安全帽」、「所以釣魚要戴帽子」；還有一部分網友調侃，「叫你釣魚你釣自己」、「這樣外出買的東西就有掛鉤，不用再用手拿了」、「看著頭都痛」、「能體會到魚的痛苦了嗎？」、「突然覺得魚好可憐」、「下次去釣魚可以很大聲的跟人家說，我腦袋有洞」、「體驗被釣魚的感覺⋯⋯」。