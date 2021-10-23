北影影后李亦捷和陳漢典在未來影集《2049》飾演一對說話針鋒相對的怨偶，李亦捷原本備受父母寵愛，婚後卻被老公冷落，面對老公的事業危機，又頻被父母關心家庭收入來源，身為人妻和子女的李亦捷飽受各種壓力。

為了不讓父母擔心，想方設法再度和老公「身心合一」，不但使用「讀心裝置」，更精心打扮穿上黑色情趣內衣撲倒對方，陳漢典笑言演出當下：「嚇到啦。」

李亦捷和陳漢典有床戲演出。（瀚草影視提供）

兩人的床上重頭戲逗趣，李亦捷拋開形象、發揮演技，在劇中放送雪白酥胸誘惑陳漢典，李亦捷回憶大膽撲向陳漢典的過程，她表示兩人在螢幕上看似自然，「但漢典在現場非常紳士，眼睛都不敢亂看」。她自己則是覺得害羞又好笑，「因為女主角行為讓我哭笑不得」，她還記得拍到最後時，陳漢典還特地掀開棉被看「小漢典」一眼，全場工作人員都在憋笑，「一喊卡，大家都笑到不行」。

李亦捷（左）和陳漢典想「身心合一」。（瀚草影視提供）

陳漢典則說，因為劇情較為輕鬆活潑，「連床戲都搞笑，亦捷是用可愛的方式來誘惑老公，所以拍攝時很歡樂。」當然，拍攝前有先溝通觸碰身體的程度，最後在互相信任下完成該場戲，只是李亦捷伸手摸向「小漢典」時還是有嚇到！

李亦捷（左）和陳漢典有床戲演出。（瀚草影視提供）

陳漢典劇中先以太累為由拒絕老婆求愛，尿遁進廁所惡補A片，盼重振雄風，他透露在廁所「褲子隆起」的畫面其實是用香蕉呈現，搞笑說：「整場戲演得最好的就是那一根香蕉。」

李亦捷在劇中企圖透過讀心裝置迎合討好對方，但她現實中絲毫不想依賴這類科技，「我不會希望對方變成完全我想要的樣子，因為每個人都是獨特的個體。」她更分享自己的感情觀，「兩個人在一起應該是要越自在越好，彼此的優點跟缺點，都是生活的一部分。」她也鼓勵觀眾在觀賞《2049》時，透過劇中夫妻對話思考適合自己和另一半的溝通相處之道。《2049》每周六晚10點於台視、myVideo播出。