民進黨立委黃國書坦承當過線民，退黨並宣佈不再選，這風暴開始衝擊民進黨的根本，還有轉型正義的推動。對此，有媒體人在其臉書《文翔政論》諷刺促轉會在賣贖罪券，對別人清算，對自己人和解，只要後來加入民進黨，為黨有貢獻者，皆可視為無辜、被迫、可原諒之人，但如果沒入黨的，都要接受審判清算定罪？

《文翔政論》認為促轉會已無存在意義，為何這麼說呢？黨國體制、國民黨，有沒被譴責嗎？馬英九當總統沒道歉嗎？二二八沒有償還嗎？之所以民進黨至今還要搞促轉，冠冕堂皇的理由不正是覺得「轉型正義仍有不足之處」？如今火燒到自己，就想要大事化小，把問題倒回黨國體制，那跟沒有促轉會之前，有何不同？促轉會還有存在必要嗎？

《文翔政論》分析，仔細回想這一切該有多荒謬，也漸漸看出促轉會的真面目：打擊侯友宜。張天欽事件的時候大家就明白知道促轉會密謀以轉型正義打擊侯友宜的事實，當時的主張現在看起來格外諷刺，促轉會的態度是要追究這類在公務體制下服膺黨國指令的人們。

民進黨修這個條例的時候，喊打喊殺，除垢講得很徹底，但開始碰到自己人時候，又變成很敏感，投鼠忌器，瞻前顧後，這不就證明從頭到尾這個機關就是單純的政治工具？

《文翔政論》批評促轉會，對別人是清算，對自己人就是和解，令人覺得很可笑，民進黨是某個賣贖罪券的教會單位嗎？過去的威權協力者們，只要後來加入民進黨，為黨有貢獻者，皆可視為無辜、被迫、可原諒之人，但如果沒入黨的，都要接受審判清算定罪？

《文翔政論》認為，民進黨的轉型正義如果是玩這樣的話，不要說促轉會了，最好連做都不要再做了，搞雙標的轉型正義，哪有正義？