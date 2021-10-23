「環保小局長」育樂營活動課程內容包括水足跡小學堂、水污染追追追、空氣品質護衛隊、認識公害稽查、惜食等，其中惜食帶領小朋友認識外觀醜的南瓜其實很美味。（新北市環保局提供）

鶯歌永吉國小學生謝旻孜（右）自環保局長程大維接下「環保小局長」授證書，她說覺得課程很有趣，以後也更愛護地球。（陳慰慈攝）

新北市環保局今舉辦第9屆「環保小局長育樂營暨授證典禮」，共有114位國小六年級學生，透過學習結合國際趨勢和在地議題的淨零碳行動、空氣污染、公害稽查等課程，自環保局長程大維手中接下當選證書就任「環保小局長」，並宣示將「積極宣揚環保理念、珍惜地球資源」。

程大維表示，新北市從2013年推出「環保小局長計畫」迄今，已培訓826位環保小局長，第一屆小局長現已成為大學生，計畫的核心價值在於實踐，以「帶著走，回家立刻派上用場」的設計理念為主軸，透過今天育樂營及未來的「環保小局長12堂課」，讓小局長從生活化的環保課程學習相關知識，從小建立環保觀念，進而使環境保護成為生活的一部分。

程大維說，「環保小局長計畫」分兩階段，過往育樂營都是2天1夜，這次考量新冠肺炎影響，縮短為1天的育樂營活動，未來還有12堂戶外活動課程，皆希望跳脫以往刻板課程框架，透過團體遊戲及實地體驗，讓小局長從中了解環保知識概念，進而培養他們對環保的熱忱，再把知識帶回學校、家裡跟同學、爸媽分享，從生活中實踐環保。

環保局補充，今天的育樂營活動課程內容包括水足跡小學堂、水污染追追追、空氣品質護衛隊、認識公害稽查、生活中的綠色標章、惜食等八大環保主題，讓小局長們建立初步的環保觀念，同時喚起對環保行動的認同。

參與育樂營的鶯歌永吉國小學生謝旻孜說，覺得課程很有趣，尤其是惜食主題，以前她覺得長得醜醜的食物裡面有蟲，現在才知道原來它們還是很好吃的，不要浪費，回去學校後會再跟其他同學分享這些觀念。