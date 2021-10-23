邁入第16屆的桃園婦幼展，因疫情首度從桃園巨蛋移師藝文特區，將於11月6日至7日登場，市長鄭文燦23日表示，桃園是全國最年輕的直轄市，婦幼展已成新手父母首選，不只看到最新產品還能長知識，他也提到桃園將於11月5日推出「桃園購物節」，先以婦幼展打頭陣，好禮三重抽鼓勵來桃園消費。

邁入第16屆的桃園婦幼展將於11月6日至7日登場，搭配「桃園購物節」可享好禮三重抽，鼓勵來桃園消費。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，2021桃園婦幼商品展將於11月6日至7日，一連2天在下午13時至20時，於藝文特區綠一公園登場，現場包括「GO媽咪區、GO寶貝區、GO好用區、GO好吃區」4大展區、超過85攤業者共襄盛舉，孕媽咪憑「媽媽手冊」就能免費兌換限量1000個，由鑀德恩企業設計、製作的「媽媽包」。

孕媽咪憑「媽媽手冊」就能免費兌換限量1000個，由鑀德恩企業設計、製作的「媽媽包」。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，桃園是年輕的城市，年輕家庭多，邁入16屆的婦幼展，每年都吸引新手父母到場選購優質商品，陪伴孩子成長，今年也因桃園巨蛋規畫成大型疫苗接種站，將活動從室內移至戶外，希望擴大參與、降低群聚風險，現場也特別邀請「如果兒童劇團」寓教於樂。

現場包括「GO媽咪區、GO寶貝區、GO好用區、GO好吃區」4大展區、超過85攤業者共襄盛舉。(蔡依珍攝)

「10月不僅是疫苗接種月，也是振興月！」鄭文燦說，婦幼展現場累計消費滿500元除可抽千元福袋，還能憑發票換1張抽獎券，價值8萬8000元的台鈴電動機車等大獎等你抱回家，「桃園購物節」也將於11月5日開跑至明年2月15日，桃園市境內單筆消費滿500元，登錄消費資訊及金額，天天抽手機、智慧手錶、電動機車，周周抽汽車，最後一周更將抽出價值1500萬元的青埔好房，好禮三重抽，希望透過婦幼展打頭陣，鼓勵民眾到桃園消費、購物、用餐、看電影，恢復消費、旅遊信心。