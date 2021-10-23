台南市安南區安中派出所長曾婉甄22日上午休假在家，整棟公寓大樓突然大停電，她手機內不久傳來部屬通知，郭姓汽車駕駛在海佃路二段自撞變電箱，車內查獲毒品咖啡包，她才恍然大悟郭嫌讓她成了停電受害戶，警方依照公共危險與毒品罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

39歲郭姓嫌犯22日上午開車外出找朋友，事前卻吸毒吸到恍神，開車沿海佃路南向北行駛時，突然失控自撞中央分隔島的變電箱，導致附近1棟公寓大樓86戶大停電，突然沒電可用的住戶抱怨連連。

其中1個受災戶竟是肇事轄區安中派出所長曾婉甄買的新家，她正納悶停電原因，手機內正好有部屬傳來逮獲毒駕開車自撞變電箱的消息，她才恍然大悟，大樓經修復約1小時候復電。

郭嫌肇事後，車輛打橫在路中央，警方到場詢問車禍經過時，見他言詞閃爍，神情恍惚，員警查看汽車擋風玻璃，看見玻璃下方正放著毒咖啡包。

神色驚慌的郭男一度裝傻還故露驚訝，警方持續追問下，郭男見事跡敗露無法掩飾，坦承咖啡包內容物為毒品，警方共查獲毒品咖啡包2包，合計11.58公克。

郭男供稱開車外出找朋友，開到一半時睡著，才發生車禍。不只面對刑責，更要為損壞的變電箱負賠償責任，他清醒後，對誇張的行為後悔不已。

曾婉甄表示，停電未造成太大損失，但譴責毒駕行為，幸好整件車禍未造成民眾受傷，否則又是掀起一波社會輿論撻伐。