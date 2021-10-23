根據台灣世界展望會台北家庭寄養服務中心截至今年8月底統計，全台展望會的寄養服務，仍有高達49名的孩童仍在等待寄養家庭的照顧。然而隨著社會高齡化、少子化，和年輕人晚婚及追求自主生活型態的現象，寄養家庭數量卻逐年下降，終止數已超過申請家數，面臨寄養家庭供不應求的缺血危機。

據統計，截至去年年底為止，我國寄養家庭僅剩1042個，較2015年的1326個減少超過2成。以台北市為例，目前有115個寄養家庭、平均年齡也達55歲，台北市社會局兒童及少年福利科科長葉俊郎說，受到晚婚、晚生影響，加上台北市居住空間寸土寸金，因此年輕家庭願意擔任寄養家庭意願較低。

擔任20多年寄養家庭的張素真今年已經65歲，她說，成為寄養媽媽前，曾經受到社會很多幫助，因此成家立業後也每月捐款予慈善基金會，偶然間接觸到寄養家庭訊息，與先生討論後便決定開放自己的家，幫助需要幫助的孩子。

張素真回憶，照顧的孩子十分多元，如曾有紫錐花寶寶等情況，挑戰十分大，今年還遇到疫情停課，所幸兒子即時協助，協助解決遠距教學的問題。

66歲擔任17年寄養家庭的柯惠鈴一路帶了20多個孩子，為了孩子還購置辦桌用的大圓桌，過年過節時十分熱鬧，「好像多了20多個孩子一樣」。

葉俊郎說，為了提高寄養家庭意願，社會局除了提高寄養安置費用外，也擬在明年開放65歲以上可以申請寄養家庭。