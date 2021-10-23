罷免陳柏惟開票直播特別報導

立委陳柏惟罷免案 開票現場直擊

第10屆立法委員(台中市第2選舉區)陳柏惟罷免案今(23日)舉行投票，時間自上午8點起至下午4點截止，隨後即進行開票。目前開票約一小時，同意與不同意罷免票數十分接近，呈現五五波，選情十分「緊繃」。(罷免案投票數最後仍須以中選會公告為主)

(17:33更新)根據最新開票結果，目前同意票數超過73744票的罷免門檻。

(17:30更新)根據最新開票結果，目前同意票數為73346不同意票數為68196。

(17:23更新)根據最新開票結果，目前同意票數為72077不同意票數為67393。

(17:16更新)根據最新開票結果，目前同意票數為70021不同意票數為65185。

(17:10更新)根據最新開票結果，目前同意票數為66674不同意票數為62550。

(17:00更新)根據最新開票結果，目前同意票數為55150不同意票數為51299。

(16:51更新)根據最新開票結果，目前同意票數為30682、不同意票數為28193。

(16:45更新)根據最新開票結果，目前同意票數為17545、不同意票數為16394。

(16:40更新)根據最新開票結果，目前同意票數為4072、不同意票數為3989。

(16:30更新)根據最新開票結果，目前同意票數為740、不同意票數為699。

(16:10更新)根據最新開票結果，目前同意票數為129、不同意票數為74。

根據台中市選舉委員會日前公布此罷免案投票人人數確定統計，投票人人數為29萬4976人，依現行《公職人員選舉罷免法》所定罷免門檻，在罷免案「投票」階段，通過罷免結果除了要「有效同意票數多於不同意票數」，還要加上「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。因此依相關規定換算，罷免案通過門檻為7萬3744張同意票、且同意罷免票要多於不同意票數。

今天上午投票所有些小狀況，但未造成大影響，包括陳柏惟、刪Q團隊領銜人楊文元、前立委顏寬恒等人都順利完成投票，此次罷免案結果預計最快在投票結束一個多小時後就可揭曉。