大陸鋼琴王子李雲迪21日爆出買春被逮捕，北京公安局官方微博更發文證實，「將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲」，且都被依法行政拘留；消息曝光後震驚社會大眾，最近網上又揭露買春另有隱情，29歲陳女疑似只是媽媽桑，李雲迪花4.3萬元找的對象是肌肉猛男，但該消息當地警方尚未證實。

李雲迪近幾個月參與綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，一直給人溫文儒雅的音樂人形象，更為了在舞台上更完美，還嚴格管理體態，讓觀眾對他超自律性格圈粉；21日有觀眾發現《哥哥》中李雲迪無端被打馬賽克，網友不解背後原因，直到北京公安局發文爆出李雲迪因買春被捕才解惑，也讓李雲迪的好形象一夕崩壞。

微博瘋傳李雲迪買春對象其實是一名肌肉猛男。(圖/ 摘自東網)

而經由北京公安局的微博發文中，和李雲迪一起被行政拘留的陳女，身份也馬上被瘋狂肉搜，還波及到一名大陸性感網紅「陳佩奇yyyy」，被瘋傳是李雲迪的買春對象；不過，22日晚上有網友爆料，指出陳女只是負責接洽的媽媽桑，李雲迪找的其實是「鴨」，對方照片也被瘋傳。

微博上流出一張對話截圖，在聊天室中看到有人說，「李雲迪找的是男的」，接著貼出一張肌肉猛男的照片，指出：「說其實是這個人，口味到底是多重啦」、「雲迪，吃很大」，但也讓聊天是其他人半信半疑，忍不住問「真的假的」，爆料者也無法確認，只透露這消息在同志圈瘋傳。

不過，該消息尚未獲得北京警方證實，但已經在網路上被討論到翻，尤其李雲迪的性取向一直以來都受到關注，難怪讓網友紛紛敲碗真相。