大陸過去一日新增38例本土病例，甘肅17例、內蒙古11例，北京則有6例，是本波疫情爆發以來最多，北京已禁止中高風險及涉疫地區的民眾入京。

北京市政府23日召開新聞記者會，宣布將昌平區一個屋苑列入高風險地區，要求有風險地區旅居史及與病例行程一致或健康碼異常的進返京民眾，要主動向社區（村）、單位、賓館酒店等報告行程，配合核酸檢測、健康監測等防控措施。各區將通過敲門行動等方式，排查重點地區進返京民眾。

會上北京市疾控中心副主任龐星火通報，經北京市疾控中心評估，即日起北京昌平北七家鎮宏福苑社區由中風險地區調為高風險地區，全市其他地區為低風險地區。

北京22日已下令收緊進京措施，中高風險地區所在縣（市、區、旗）及14日內有該區域旅居史的民眾進京，對有病例及感染者所在城市落實停航、停售、暫停進返京等防疫政策。嚴格進京管理聯防聯控協調機制成員單位加強協同，嚴格執行現有防疫政策規定，做好全鏈條防控。

會上強調，當前正值北京冬奧會國際測試賽，要嚴格按照要求做好疫情防控和賽事組織工作，為如期順利舉辦冬奧打好基礎。

甘肅省政府則指，蘭州、張掖和嘉峪關等發現確診病例的地區，均已經簇動緊急狀態，加強人車管控，暫時關閉所有旅遊景區景點、影劇院等場所，最大限度減少人員流動，其他市州也嚴格落實疫情防控措施，加大排查管控力度和疫情監測報告。

本波疫情所知最早的源頭是一個上海的旅遊群組，大陸國務院副總理孫春蘭22日指出，病例正現多點散發，趨勢具有不確定性，要減少跨省旅遊等聚集性活動。