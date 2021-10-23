為吸引青年創業落地台中，經發局今(23)日在老虎城購物中心一樓廣場舉辦「瘋創業嘉年華」活動，邀請台中許多知名業者如「寬心園」餐飲企業，在現場設攤推廣商品，吸引不少民眾趁著周末逛街、順便採購。

經發局表示，創業需要衝動，把握機會去做，市府以青創夢想家創業一條龍服務，為創業青年移除路障，嘉年華是市府青創輔導成果展現，以「瘋創業」為題，創意、創新、創業三區，鼓勵青年勇敢創業，成就人生夢想。

經發局表示，特別邀請國際青年商會「在地優秀青年創業家選拔」得獎者，HiFIVE 品牌創辦人兼執行長黃翊宸、台卷木建材負責人黃昱哲、沃克未來文化徐銘遠及尊任蔡依凝，分享創業甘苦談。

今日再嘉年華活動現場的業者，在各領域都有傑出表現，在創意區，如野沃為協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品；桐享文創透過藝術互動體驗旅行與職人傳統工藝相關產品，用服務設計串結產品及品牌理念；創新區，如輔人科技自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制，可於床墊下量測生理訊號；智高將一般積木玩具加入科技元素；點晴科技運用AIoT技術設計銀髮族防失智之用品；創業區如「寬心園」以台中市為據點，已成為蔬食餐飲領導品牌。

今日活動搭配台中購物節熱潮，消費滿500元即可參加扭蛋遊戲與抽獎活動。活動除展攤外，更安排舞台表演活動，有創業talk、創新體驗、創意走秀等，壓軸是后里在地經營70年的老牌洗衣店「萬秀的洗衣店」第三代推手張瑞夫現身說法，老店重生、翻轉理念「珍惜所有時尚，讓循環發生」，讓民眾現場感受台中創業活力。