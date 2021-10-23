張鈞甯劇中一圓樂團的夢想。（HBO GO提供）

張鈞甯劇中在台上向老公告白。（HBO GO提供）

張鈞甯暌違7年演台劇，為導演何潤東「十四肋插刀」，更獻出多個第一次，包括第一次在螢幕上彈吉他、唱樂團、第一次在螢幕上呈現從影以來的最短髮型。戲中以帥氣男生頭短髮入鏡，張鈞甯說：「這是從高中以來，剪過最短的頭髮。」因帥氣短髮造型，全劇組都稱呼她為「小哥哥」。

張鈞甯說：「大家叫我小哥哥，我聽得很開心耶！因為認識我的朋友都知道，我個性其實很男孩子氣，雖然觀眾普遍對我的印象是知性和柔弱感，導演他很了解我，知道我私下這一面，所以他找我演出詠琪，聊劇本當天我當場就答應演出了。」

她提到，詠琪角色是她期待遇到的角色，即使有原生家庭不幸褔的傷害，詠琪對愛情是認定了就完全付出，表面高冷但內心很溫暖的人，「我很能理解詠琪的個性和她的想法」。導演何潤東說：「我覺得鈞甯有種男人的那股很果敢的力量在她身體裡面，這部戲的角色設定她曾經是一個Rocker，是敢愛敢恨的女生。」

藉戲一圓組樂團的夢想，讓張鈞甯直呼開心。第一次在螢幕上彈吉他，張鈞甯說：「這次拍戲讓我圓了小時候的一個夢想，我以前學過彈吉他，但學到一半就沒繼續，一直有點遺憾。我自己也有很多樂團的朋友，我很喜歡去聽他們現場表演。」

原本導演要她不用真的彈吉他，可以手勢帶過，因為拍攝的樂團演唱是很短的回憶畫面，只為帶出角色的真實個性。張鈞甯主動向導演要求說讓她上2周的吉他課。張鈞甯說：「我很認真對導演說『不來真的，演員的表演怎麼會有自信感呢』。」張鈞甯設立目標，兩周內學會彈3首歌，「我的吉他老師就找了朋友，我們組成一個樂團，就直接在戲中成團出道啦。 」

張鈞甯拍攝當天以「熱血」形容自己的感受，「我們樂團真的站在舞台上開始演奏時，我雞皮疙瘩都起來了，心跳加快，因為真的有成果發表會的感覺。」樂團演唱的戲分別拍了2天，「到拍最後一個畫面，真正結束我們樂團站在舞台上演唱的戲，我忍不住哭了，因為我真心好捨不得結束。我自己買了煙火仙女棒，當天收工後，我與樂團夥伴們在空地一起點燃仙女棒，看著煙火燃燒殆盡，因為結束與樂團成員一起練團日子，我當下心裡好感傷喔，眼淚一直掉。」

張鈞甯描述角色的感情觀：「我飾演的詠琪是一個直來直往的人，我對你真誠，我不虛假，也許方式不是你喜歡的，但我沒有要在乎。我不會去害人，我只是要做我自己。對我來說，戲裡詠琪在愛情的追求很勇敢，就算失敗了，她還是會很努力在愛裡面付出。對愛情的猜忌和不安全感，她也有很脆弱的一面。其實每個人在愛情裡也曾有過，這都是經歷。」 《誰在你身邊》每周日晚9點於HBO GO上線，並在HBO播出。