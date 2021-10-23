我國羽球好手周天成在台灣時間10月23日半夜繼續出征丹麥公開賽，但他最後苦戰3局以16：21、21：19、19：21不敵香港選手李卓耀，無緣晉級4強，不過原本這場比賽面對世界排名第17的李卓耀並非穩操勝券，又差點上演逆轉秀，所以目前世界第4的周天成表現仍值得大大讚賞，期待他在今年剩餘比賽繼續加油。

周天成這場比賽與李卓耀勢均力敵，雙方經歷78分鐘的3局大戰，首局周天成似乎還沒找到感覺，一度在比賽中連丟7分，以5：11處於絕對落後局勢，但他差點就上演驚天逆轉秀，追到只剩3分差距，可惜最後仍以16：21讓出首局。次局雙方你來我往，李卓耀最多只拉出5：1攻勢，最後周天成穩住拿下此局。

第3局周天成一度被對方取得11：6領先，但他仍不放棄，拉出7：1攻勢追到18平，又將戰況拚到最激烈階段，可惜最後換對方以21：19險勝，最終就以總局數1：2輸掉比賽，無緣挺進4搶，非常可惜。不過這次與李卓耀交手他找回氣勢，因為上次與他在印尼大師賽對戰慘遭直落2，這回雖然輸了仍嚇出對方一身冷汗。

周天成從今年東京奧運表現算穩定，首場比賽以直落2解決瑞典選手，第二戰再以2：1擊退加拿大華裔選手楊燦闖進8強，追平個人奧運史上最佳紀錄，不過8強賽碰上大陸超強好手諶龍，面對生涯9度都難敵的對手，同樣以失敗作收，但強碰世界排名第1的諶龍他輸掉比賽並不意外，只能說是雖敗猶榮。

奧運結束後周天成未缺席所有國際賽事，一路從9月底蘇迪曼盃、湯姆斯盃，打到這次世界羽聯超級1000系列丹麥公開賽，拚戰精神值得嘉獎，而在這次他為了拚戰丹麥公開賽沒有回國參加全運會，直接留在國外，精神狀況看起來也未受影響，首輪先擊退印度選手，次輪再以2：0解決大陸好手陸光祖，此戰更差點拿下。