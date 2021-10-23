台南市善化區公所23日於沈光文紀念碑前舉辦種菊祈福活動。(劉秀芬攝)

台南市善化區公所23日於沈光文紀念碑前舉辦種菊祈福及繪畫比賽頒獎活動。(劉秀芬攝)

為感念開台文化祖師沈光文於明清時期教化台灣先民的貢獻，台南市善化區公所23日於沈光文紀念碑前舉辦種菊祈福活動，沈光文第12代直系子孫沈榮麟也南下參與，與善化區長方澤心一同敲響鰲魚鐘、擊鼓、站鰲頭、種菊祈福，祝願風調雨順、國泰民安。

方澤心表示，種菊祈福儀式發想自「庭前種菊可以祈求高中科舉」的俗語，從沈光文詩作中可以看出，沈光文尤喜菊花的風骨，所以於其紀念碑前種菊，更是別具祈福與禮敬的意義。

公所今年特選在沈光文農曆9月24日誕辰前一周的周末舉行紀念活動，另辦理沈光文先師創意繪畫比賽頒獎，今年比賽特別以菊花為主題，希藉此獎勵及培育繪畫人才，展現沈公的儒生風範，深化大眾對台灣孔子的印象，現場展示畫作也可看到參賽小朋友們的創意無限。

現場還有「光文犇善化」有獎徵答活動，參加者以擲球敲響銅鑼象徵「一擲中第，金榜題名」後，即可答題領獎品，希望讓民眾體驗有別於一般傳統科儀之祭祀活動外，也透過遊戲方式，讓大眾更了解沈先師的生平事蹟。