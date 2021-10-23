大陸國防部微信公眾號今天(23日)發布，10月17日至23日，中俄兩國海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，在位於日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。巡航期間，中俄兩軍聯合編隊嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領海。

大陸國防部稱，此次中俄海上聯合巡航，旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方聯合行動能力，共同維護國際和地區戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內專案，不針對第三方。

俄羅斯總統普丁近日才受訪表示，俄中兩國之間不存在封閉的軍事集團，也沒有建立軍事同盟的想法，與北約完全不同。

大陸外交部發言人汪文斌近日也才對普丁上述發言表示，中俄雙方始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第3國」的基礎上發展友好合作關係，但他也指出，「中俄兩國不是盟友，勝似盟友」。