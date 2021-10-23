中埔國小校長室內有一台夾娃娃機，老師將獎勵整理好放進去。（中埔國小提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣中埔鄉中埔國小校長室內日前出現一台夾娃娃機，讓校內學生十分好奇，校長林俊良表示，自己習慣說故事給孩子聽，透過故事讓學生有更多思考，也會有有獎徵答活動，該娃娃機是知名魔術師捐贈，未來要讓有獎徵答更有趣。

林俊良表示，自己習慣在學生周會時間說故事給同學聽，希望可以透過故事讓學生有更多的思考，於是每次說完故事就會出有獎徵答的題目讓全校學生回答，也準備各式各樣學生喜歡的文具用品、獎勵品等。

為了讓活動更有趣，林俊良日前詢問魔術師亞瑟是否有二手的夾娃娃機或是相關設備可以購買，沒想到亞瑟接洽後表示朋友有一部二手夾娃娃機可以捐贈給學校。亞瑟表示，接到校長的訊息後，覺得應該支持校長誘發學生興趣及獎勵學生的理念，也獲得好友的認同，於是兩人整理了一部狀況良好的二手娃娃機，捐贈給學校。

林俊良說，娃娃機進駐之後，許多同仁紛紛表示要捐贈獎品贊助這項活動，好幾位老師還親自來試機，可見夾娃娃機的魅力，未來學校會妥善運用這部夾娃娃機結合學校既有的獎勵制度和校長室有獎徵答活動，進一步誘發學生學習興趣外，也激勵學生有更好的表現。