看來這下子台灣兩大職業籃球聯盟提前較勁意味十足！T1聯盟在23日宣布，聯盟官辦熱身賽選在11月13、14日兩天，在高雄海神主場高雄巨蛋進行，比賽時間與地點剛好就跟PLG高雄熱身賽完全撞期，只是PLG熱身賽選在高雄鋼鐵人主場鳳山體育館，但如此的「巧合」確實讓外界等著看。

以下是T1聯盟新聞稿內容，『隨著11月27日T1聯盟元年首季即將揭開序幕，全台六都6球團蓄勢待發，聯盟計畫將在11月13、14日(六、日)於高雄海神主場K-ARENA高雄巨蛋體育館，舉辦為期2天的官辦熱身賽「高雄海港熱身賽」，屆時聯盟6支列強都將上場獻技，展現備戰成果。

T1聯盟秘書長張運智表示，「相信這次的熱身賽讓球迷們久等了，為了完美呈現聯盟賽事，我們特別選擇全台數一數二的頂級場館高雄巨蛋體育館，從南台灣出發，大船入港，6隊會師，宣告聯盟例行賽即將開戰。」

「高雄海港熱身賽」預計安排3場精彩賽事，賽制將完全比照例行賽，6隊捉對廝殺，提前交鋒，13日(六)上演一日2場熱戰，分別在下午3時由臺南台鋼獵鷹對決桃園雲豹、下午5時30分再由台啤英熊vs.台中太陽接力續戰；14日(日)下午3時地主球隊高雄海神將披掛上陣，迎戰新北中信特攻。

「高雄海港熱身賽」門票26日(下周二)中午12時搶先在FamiTicket全網購票網開賣，單日門票售價分為200元、400元、1000元，為了配合防疫規定，現場開放入場人數有限，呼籲球迷趕緊手刀搶購，以免錯失先睹為快機會。動滋券相關配合購票方案將在近期公布，請密切關注T1聯盟官方FB和IG。』