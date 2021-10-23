台達電董事長海英俊表示，在節能減碳趨勢下電動車市場快速增長，台達電電動車事業未來10年可望出現跳躍式成長。台達電昨日舉行成立50週年慶祝影響音樂會，台達電創辦人鄭崇華伉儷、董事長海英俊伉儷、執行長鄭平、宏碁創辦人施振榮伉儷，以及不少供應鏈夥伴與客戶如友達董事長彭（又又）浪、宏碁董事長陳俊聖等，都親自參加。

海英俊表示，節能減碳趨勢帶動電動車市場快速成長，加上台達電在技術與研發上的領先，10年內台達電電動車事業可望出現跳躍式成長，為了迎接成長，台達電電動車事業除了原有在台灣的研發與生產據點外，中壢五廠已投入電動車相關產品，中壢六廠未來也會加入，並且已經在美國汽車重鎮底特律也已成立研發設計中心。

台達電今年成立50週年，系列慶祝活動之一的「台達50影像音樂會」於本周末登場，播映英國BBC製作的自然生態紀錄片《藍色星球II》精彩選集，搭配80人編制的台北愛樂管弦樂團及合唱團，在音樂會現場演出電影配樂大師Hans Zimmer特別替該片譜寫的樂曲，這也是《藍色星球II》在亞洲的首次演出。

台達電表示，在這場藍色星球II音樂會中，以台達電亮度達37000流明的8K DLP雷射投影機搭配800吋超大銀幕，讓觀影者身歷其境探索水下世界，並特別邀請生態學者李家維教授全場解說，希望藉此喚醒大眾對海洋生態的重視。

台達電強調，本場音樂會透過採取再生紙、回收宣傳物、統計碳排、購買再生能源憑證等實際措施，打造「零碳音樂會」。

台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華表示，台達電創立50年，今年以「影響50 迎向50」為主題開展系列慶祝活動，感謝一路上支持台達電的夥伴與員工，並傳遞台達電「節用厚生」的理念，台達電已在今年宣佈全球各廠區將於十年內達成碳中和，本場音樂會也將採取相關節能措施並使用綠能憑證。

海英俊也強指出，幾年前創辦人鄭崇華的高聲疾呼，還被大家視為杞人憂天，但現在極端氣候越來越頻繁，地球與環境已經在臨界點，不救地球的話地球會毀滅，人類生活不做改變的話，氣候帶來的災難會越來越多。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，《藍色星球II》是史上最受歡迎的自然紀錄片之一，引發多國政府、企業、個人對海洋保育實際行動，與台達長年以來致力於環境保護的理念契合，台達基金會今年積極投入海洋復育，在東北角認養了珊瑚池復育基地，台達50影像音樂會透過台達超高畫質的8K投影機，以更細膩的畫面、更鮮豔的色彩喚起大眾對海洋環境的珍愛，讓更多人重視迫在眉睫的海洋生態議題。