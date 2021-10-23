趨勢文學劇場今大東首演，2000民眾齊觀戲。（高市社教館提供）

由趨勢教育基金會主辦、高雄市立社會教育館協辦多年的「趨勢文學劇場」今（23）日在大東文化藝術中心盛大首演。日光、星光場輪番上演，帶領近2000名民眾一同欣賞六朝時期精彩的文學世界與人物。

致力推廣文學戲劇趨勢教育基金會每年耗資數百萬，與知名戲曲演員與優質樂手合作，劇情編排幽默又巧具深意，每年展演皆受熱烈響應。今(110)年推出優質文學劇場【異想六朝｜玄異筆記】，以六朝志怪故事、曹操、阮籍、稽康、王羲之等名士詩文為內涵，改編成一部魔幻奇想的文學劇。

今年力邀「無獨有偶工作室劇團」加入偶戲元素，並聯手國內知名舞美設計團隊，利用多元聲光媒體展現「六朝文學異想」魔幻風趣的劇情，扎實清雅的人文內涵，結合偶戲、人聲演唱與影像燈光，透過炫目多變的影像燈光打造出一座山霧繚繞的迷人仙境。

本劇「異想六朝・玄異筆記」劇情描述山中人許彥欲采集各種鄉野怪談寫成一部《玄異筆記》，他漫步山林之間巧遇左生與鬼妾王氏，就此展開一夜說不完的怪談接力，陸續登場有仙、有怪、有人、有鬼，每一位都爭相想在這部《玄異筆記》添上一則傳說。夜宴尾聲，天之將明時，一段戀人糾結情緣將浮出檯面，累世困局或許可能開啟新頁。

本劇以六朝文學為題，將帶觀眾走入六朝竹林山水中，展開一場華麗怪誕的夜宴。製作人陳怡蓁、文學顧問陳義芝、編導李易修經多次會議討論後，拍板定案今年將在新劇中納入《搜神記》《世說新語》中的志怪故事與志人事蹟，亦穿插曹操、阮籍、嵇康、王羲之等人之詩文作品。這些多元的文學經典將以異想形式重新編劇。

協辦單位社教館表示，趨勢經典文學劇場已成為高雄市年度熱門的藝文盛事，今年首次於大東文化藝術中心首演，讓演員們嘗試不一樣的劇場環境。社教館則扮演全心推廣的角色，協助宣傳及受理藝文推廣席網路報名，讓高雄市民免費觀賞優質的文學舞台劇。同劇碼另將於10／30(六)在臺北市政大樓親子劇場演出，喜愛文學劇的北台灣民眾們，把握難得的藝術饗宴！詳情 https：／／bit.ly／3jmK6zs