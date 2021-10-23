美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）23日通過視訊方式參加位於上海的第三屆外灘金融峰會時表示，當今世界任何國家都不可能實現霸權，美中兩國應共同迎接未來。

中新網報導，季辛吉認爲，當今世界疫情仍未遠離，各國政府和私人機構應盡力加強溝通，特別在那些並不存在爭議的非政治議題上加強合作，包括科學研究、歷史研究、商業活動等，以此重新發展出一種共同體意識。

季辛吉直言，當今世界面臨的基本問題是，各國究竟只需要關心本國利益，還是必須認識到當今世界是互聯互通的。今後還將出現大量需要各國共同應對的問題，如果世界淪爲民族主義的競技場，防範相關誤判和避免衝突的難度將大大增加。

季辛吉進一步指出，如果只從自身所在國家視角看待問題，拒絕以平等態度對待所有國家，就會形成這樣一種危險—在危機開始積聚時，各方只從自身和局部的角度來理解局勢，從而讓對抗危險不斷增加。

季辛吉說，通過合作的方式，基於平等的理念，充分承認雙方在諸多領域中擁有共同的權利，這是我希望美中雙方未來重新展開對話時能夠達成的共識，並且之後在許多層面上能繼續推進。因爲在當今世界，任何國家都不可能實現霸權，沒有任何國家擁有支配整個世界的潛力。

季辛吉表示，展望未來，美中兩國之間一定程度競爭固然無法避免，但兩國也需要在競爭中保持合作，共同迎接一個和平、繁榮、有尊嚴的未來。