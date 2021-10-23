台中市第二選區台灣基進陳柏惟罷免案，23日舉行投票，民眾投票踴躍，據周邊人員觀察，到下午3時投票率達4成3，罷免案投票到4時截止，投票率預估到4成9。資深媒體人韋安則預估罷免票8萬左右，反罷免票則約5萬左右。PTT網友則喊，罷免、反罷免雙方票數咬太緊，太刺激了吧。

韋安在下午4點12分預估罷免票8萬左右，反罷免票5萬左右，總投票數為4成5，13萬票左右。

PTT政黑板鄉民紛紛說，「票數也咬太緊。」、「投票率蠻高的。」、「刺激囉。」、「這區也太刺激了吧。」、「好猛的差距。」、「這次算是咬最近的吧，之前的差距很大。」、「bye了。」、「章魚里很接近。」、「早上老人票多，近中午後就混合了，沒哪邊特別多，經驗供參。」、「同意票都早上老人投的，都在箱底。」

也有鄉民說，「巧芯說投票率有50%。」、「真的咬的超緊 不像總統大選剛開就差不多勝負已分。」、「怎麼咬那麼緊。」、「其實罷免方算比較好催票。」、「有過50%，只要同意比較多就過門檻啊。」、「投票率如果53%，同意大於反對不就罷掉了 。」、「羅友志說看3份民調都會過關。」