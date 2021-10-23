基隆捷運持續延燒，台北市長柯文哲嗆大騙局後，引發基隆市長林右昌不滿，反轟柯欺人太甚、沒政治誠信，直言「因柯一句地下化增加87.9億元」。民眾黨立委邱臣遠23日也加入戰局，於臉書炮轟八堵到基隆段遲未定，林右昌難逃責任，直指林變來變去，讓人民感覺受騙，呼籲別當「騙子市長」。

「先射箭再畫靶，讓基隆捷運變騙局！」邱臣遠指出，柯文哲開轟是為督促民進黨趕快做，不論基隆捷運或是基隆輕軌，也不論路線、系統、經費、或台北端三鐵共構的南港站或南港展覽館，這些都是林右昌變來變去正式提出的政見，卻沒有一個是真的，主要就是空頭支票亂喊，毫無財政紀律、包括自償率等都充滿疑慮，不具可行性，所以才一修再修。

邱臣遠說，其中林右昌自己沒喬好的台北端，還讓柯文哲自行吸收從南港展覽館延伸到南港站的30億元經費，柯說這是個騙局，他認為一點都沒有錯，主要是應督促民進黨趕快兌現支票，不要一直拖延下去，讓基隆市民等待落空。

「請林右昌趕快把第2階段八堵到基隆段定出來！」邱臣遠說，他支持基隆捷運一定要蓋出來，不僅要蓋出來，且不能成為蚊子線，但事實上基隆捷運最重要的第二階段八堵到基隆是區路段，這一段全是基隆市長的責任，若林右昌不想被封為「騙子市長」，就應快把第2階段路線定出來，並協調中央快快定案，不能讓經費無限膨脹，毫無財政紀律，不要那麼多口水，不要只會批評別人，卻不照鏡子檢討自己。

邱臣遠更舉例，回顧這個荒謬的騙局過程，2014年11月18日林右昌為競選基隆市長，發表捷運南港基隆線3D動畫廣告表示，「基隆捷運的重點就是要串連南港三鐵共構的轉運中心」，三港站就是他自己提出來的，這個政見被當時藍營候選人譏諷為空氣捷運，這是第一次騙局。

他說，2017年3月17日林右長為競選連任鋪路，在自己的臉書表示，「輕軌捷運來了！蔡總統正式宣佈，將在行政院『前瞻基礎建設計劃』中納入南港至基隆輕軌計畫！政府將投資80餘億元，引進最新的Tram Train系統，串接南港展覽館與基隆車站。」自動降級為基隆輕軌，台北端縮到南港展覽館，不再談南港三鐵共構，這是騙局二。

他說，2020年2月26日，交通部鐵道局表示，若要使用Tram-Train列車，車廂勢必也要改造，改造技術目前在台灣沒辦法做，故使用Tram-train系統宣告破局，未來是維持台鐵的服務，還是全部採輕軌、沒有台鐵，將由基隆市政府決定，這是騙局三。

邱還說，2020年9月10日國家發展委員會公布「前瞻基礎建設2.0預算規畫」，在軌道建設部分，4241億預算大砍一半，包含基隆輕軌103億元，全部從前瞻基礎建設移出，這是騙局四。

邱更指出，2021年9月6日三市平台基隆市與新北市提出變更路線，南港到八堵路線將脫離台鐵路線走入社區。於是連路線也變成不確定了；2021年10月21日，交通部長王國材表示，基隆捷運路廊將往七堵、北五堵、六堵、百福社區延伸，捷運民生汐止線也有相關變更。經費大約400億元左右，第2階段八堵到基隆市仍未定案。