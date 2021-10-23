文化大學搶下大專菁英女子組冠軍。(黃及人攝)

無視現場雨勢影響，國泰青年節大專3對3在23日改到板橋體育館熱鬧進行，結果一般男子組上演精采絕殺戲碼，「喬丹不會飛」驚險靠著謝尚霖最後3秒絕殺上籃，以11比10氣走「小恐龍」封王，一般女子組冠軍則是「材料延畢郭引擎」。

由文藻大學謝尚霖與韓瑀、輔英科大潘士凱組成的「喬丹不會飛」，因為碰上第4名隊友無法出席，今天只能一口氣連打5場激戰，他們更為了省錢，今天凌晨5點才搭和欣客運到達台北，如今獲得10萬獎金，3人異口同聲表示，「回去改搭高鐵！」

「其實我的最後一擊，有經過特別練習，我有苦練在那個位置打板，所以當球一出手，我就知道會進，這是平常練習的成果，我們也常模擬」謝尚霖表示，「這是我第一次參加國泰青年節，很感謝國泰提供這麼棒的場地，至於獎金我會存起來。」

一般女子組冠軍「材料延畢郭引擎」隊名很怪，為何取這個隊名？李芊僾表示，剛好他們一個叫做郭映君的隊友上個月赴美念書，所以才刻意取這個諧音隊名，「我們來自清華大學，平常沒打過3對3，也沒準備，意外拿到獎金也沒討論過怎麼處理。」

至於大專菁英男子組冠軍由健行科大分別擊敗輔仁大學、台灣師大奪冠；大專菁英女子組則由文化大學擊退台北市大、台灣師大封后，文化主將王玥媞說：「我們很久沒打比賽，所以一開賽沒熱開，後來才比較好，打3對3的節奏真的跟5對5不太一樣。」