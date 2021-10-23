MLB美聯冠軍賽在今天太空人擊退紅襪後結束，台灣時間明天早上8點道奇將繼續與勇士上演國聯冠軍賽第6戰，目前道奇以2：3落後，而洛杉磯稍早傳來一個壞消息，原本預定在第6戰先發的王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)確定取消先發，據傳他的手臂仍相當疲勞，而要用誰取代道奇還未有明確答案。

Per @jorgecastillo Max Scherzer will not start Game 6 of the NLCS tomorrow. pic.twitter.com/L2E7JPvClt — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 23 2021

其實薛爾瑟距上一次投球已休了5天，不過季後賽他有可能被總教練羅伯茲(Dave Roberts)「操壞了」！在分區系列賽G5對上巨人時，因為是關鍵一戰，教練使用牛棚假先發策略，中間才派原定先發烏瑞亞斯(Julio Urias)上場投球，最後為拿下比賽，更出奇不意讓薛爾瑟上場救援，雖然他成功守下，不過他僅僅休息了2天。

而面對勇士分區冠軍戰他在休息2天情況又先發，而他的表現說明了一切，僅投4.1局失掉2分退場，當時他僅投了79球，據傳是因為他認為自己手臂已接近疲勞狀態，才不選擇繼續投球，賽後他更直接表示自己手臂已經「死了」！證明這段時間他真的過於操勞，就算轉投道奇後他的表現近乎神勇，但已37歲的薛爾瑟確實累了。

道奇季前原本擁有傲人先發投手群，包含王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)、新成員包爾(Trevor Bauer)、烏瑞亞斯、畢爾勒(Walker Buehler)、普萊斯(David Price)，明星賽後又得到薛爾瑟，但過程中包爾因性侵事件遭停職，普萊斯狀況起伏不定，柯蕭更在季後賽前宣布賽季報銷，讓先發戰力大減，加上總教練羅伯茲的調度模式，讓烏瑞亞斯、薛爾瑟都累了。

打線部份季後賽前就傷了一壘大炮孟西(Max Muncy)，幾天前三壘手「紅鬍子」騰納(Justin Turner)大腿二級拉傷也宣告報銷，好在第5戰靠泰勒(Chris Taylor)一人包辦6分(含3轟)瘋狂表現，才拿下關鍵勝利。而今天早前牛棚大將喬凱利(Joe Kelly)又傷了，道奇臨時把原本不在名單的普萊斯找回，此舉可說是相當關鍵，畢竟目前投手可用之兵已越來越少。