東港迎王倒數計時，在地觀光搶先熱起來，大鵬灣觀光產業聯盟推出「屏東迎王」口罩大受歡迎，30餘店家認購作為消費贈送禮後，生意大增。（謝佳潾攝）

東港迎王倒數計時，在地觀光搶先熱起來，大鵬灣觀光產業聯盟推出「屏東迎王」口罩大受歡迎，30餘店家認購作為消費贈送禮後，生意大增。（謝佳潾攝）

東港迎王倒數計時，在地觀光搶先熱起來，相較往年由屏縣府辦活動帶氣氛，今年業者主動出擊成效更顯著，大鵬灣觀光產業聯盟推出「屏東迎王」口罩大受歡迎，30餘店家認購作為消費贈送禮後，生意大增，有店家2周內業績增3成。

對東港而言，3年1科的東港迎王不僅是宗教盛事，也是觀光熱門時間點，雖然只有8天但所帶進的上萬人潮效益非常可觀，所以在地業者都很期待伴隨迎王而來的觀光潮，但今年不同以往，在大鵬灣觀光產業聯盟的帶動下，業者不再坐等公部門發聲，而是主動出擊推出一系列活動，早早為迎王熱身、也為觀光暖身。

為此，聯盟卯足全力，繼單車環島後又推出口罩，不斷創造話題將「屏東迎王」推到最高峰。聯盟總幹事徐鳴懋說，疫情下，口罩是最好的宣傳工具，只是沒想到推出後效果這麼好，食、宿、遊、購、行都有業者認購口罩當消費禮，而大家都驚訝道，「原來消費者會為口罩多消費」！

伴手禮業者說，口罩推出短短2周，業績增加3成，且還後勢看漲中；餐飲業者說說，除有很多客人詢問口罩外，還會為想得到而多點餐，增加不少生意；交通船業者說，每天只推出50組，而早上就被領光了；旅宿業者則說，這科迎王雖遇疫情，但訂房率比之前都好，除假日全滿外，平日也有5、6成以上。

對此，徐鳴懋興奮道，「屏東迎王」的口罩超夯，光他1天就接到10餘通詢問電話，但有付出的獲得才有意義，因此呼籲大家，除透過消費取得外，25、31日參加迎王淨灘也能免費獲得。

「我們要推的是屏東迎王！」徐鳴懋強調，除了東港外，南州、琉球迎王都是緊接舉辦的，對屏東來說它是文化品牌，所以在文化結合觀光的構思上，要達到想到迎王就想到屏東，才能永續發展，尤其在少子化的當下，只有讓更多人參與、認同，文化才能真正傳承下去。