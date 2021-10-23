中二選區沙鹿區「章魚哥里」開票出爐 17:052021/10/23 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 洛泉里開票結果出爐，同意票小贏31票。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣基進立委陳柏惟罷免案投票已結束，目前正在開票中，台中市第二選區中有一個開票指標「章魚哥里」，就是沙鹿區「洛泉里」，目前洛泉里開票結果出爐，同意票小贏31票。 地方人士指出，在2020年的總統大選和立委選舉，洛泉里開票都和整個大選結果，候選人得票比例非常接近。目前洛泉里開票結果出爐，同意票為345票，不同意為314票，罷免陣營領先31票。 陳柏惟罷免案總投票率出爐！各區數據曝光 陳柏惟將被罷免？媒體人看完民調爆結局 #開票 #洛泉里 #出爐 #沙鹿區 #章魚哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021年度產銷履歷達人出爐 14:542021/10/23 財經 王毅呼籲 維護南太平洋無核區 04:102021/10/23 產業財經 刪Q領銜人今早投票 陳柏惟罷免案開票結果預估「這時」出爐 10:192021/10/23 政治 苗栗縣預計召開「國土保育地區」說明會 12:432021/10/23 區域情報-其他 新．菜．單－道道皆經典！巴賽麗廳傳奇法菜 塞爆菜單 04:102021/10/23 產業特刊 立委陳柏惟罷免投票今揭曉 牽動年底4公投、2022九合一選舉、2024總統大選 關鍵一役 04:102021/10/23 地方新聞 柳營牛奶節荷蘭村登場 邀遊客拜訪牛牛的家 15:432021/10/23 生活 瘋創業嘉年華台中老虎城熱鬧登場 16:002021/10/23 財經 亞歷鮑德溫誤殺人初步調查出爐 警：他持「冷槍」扣板機才知有實彈 11:162021/10/23 娛樂 「兩面人」陸公安廳副廳長搞權色交易 自白吐：我可以說是一個土皇帝 12:542021/10/23 兩岸 霜降到！秋冬容易憂鬱 名醫推薦最強護腦心藥 10:032021/10/23 健康 新舊房價對比 台北信義區差一倍 04:102021/10/23 財經焦點 看到蘇貞昌挺陳柏惟 林濁水卻發現一件怪事 16:492021/10/23 政治 政治熱門新聞 影》刪Ｑ懶人包！回顧陳柏惟的崛起＆爭議 被罷免只能「怪自己」 - 政治 影》罷免門檻過關 陳柏惟抵總部嘆了一口氣：我沒有輸 - 政治 罷免陳柏惟成功 刪Q總部：很難再有比他差的政治人物了 - 政治 陳柏惟會被罷免？媒體人看完3份民調給答案了 - 政治 罷免陳柏惟過關將補選 藍提強棒 綠不排除徵召 民眾黨不缺席 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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