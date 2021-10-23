台灣基進立委陳柏惟罷免案投票已結束，目前正在開票中，台中市第二選區中有一個開票指標「章魚哥里」，就是沙鹿區「洛泉里」，目前洛泉里開票結果出爐，同意票小贏31票。

地方人士指出，在2020年的總統大選和立委選舉，洛泉里開票都和整個大選結果，候選人得票比例非常接近。目前洛泉里開票結果出爐，同意票為345票，不同意為314票，罷免陣營領先31票。