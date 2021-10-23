吃喜宴除了豐盛的佳餚，當然也少不了好喝的飲料，但有網友好奇，過去喜宴都會用橘紅色水桶裝滿各式飲料讓人拿，但現在則被壺裝飲料取而代之。他列出當年9款經典的喜宴飲料詢問「哪一款最強？」網友答案卻一面倒，稱它是「唯一真神」，隱藏喝法曝光更讓網友暴動。

原PO在PTT上以「當年喜宴飲料最強是哪款？」發文表示，現在喜宴很多都改用壺裝飲料，已經分裝好由服務生去倒。但他指出，十幾二十年前的婚宴，飲料都放在橘紅色水桶，裡面放水還有大塊冰塊讓人隨便拿。他好奇問「當年哪款飲料最強，到現在還會想回味的？或是現在偶爾喝一下，回憶還會湧上心頭的？」

原PO列出當年婚宴常見的9款飲料：

●香吉士柳橙汁

●悅氏茶系列

●開喜烏龍茶

●黑松汽水

●黑松沙士

●香吉士芭樂汁

●優鮮沛蔓越莓汁

●愛知味麥仔茶

●芭芒柳果汁

文章一曝光，網友紛紛留言，最多人都投給「芭樂汁」，其次為「柳橙汁」、「烏龍茶」。網友一面倒表示，「絕對是芭樂汁」、「芭樂汁，還用問」、「一定是芭樂汁，平常不會買這來喝」、「芭樂汁現在外面要買還不好買」、「綠洲芭樂汁」、「芭樂汁唯一真神」。

老饕更指出，還有「芭樂汁套柳橙汁」的隱藏喝法，真的好喝。另外，其他網友也分享其他選擇，「開喜有紅一陣子」、「愛之味跟開喜」、「開喜盒裝超經典」、「開喜、美粒果、黑松」、「麥仔茶」、「香吉士兩個都不錯啊」。