信義鄉久美國小新建校舍，融合鄒族及布農族元素特色，還獲得2021年建築園冶獎；南投縣長林明溱、原民會副主委谷縱．喀勒芳安、及校長田春梅，23日以獵刀砍斷藤蔓，開啟該校教育新里程。

久美國小新建校舍、操場啟用，由林明溱主持，包括久美國小校友谷縱，立委孔文吉、議員全文才、石慶龍、信義鄉長全志堅等人都出席共襄盛舉。久美國小新建校舍由建築師劉進忠設計監造，今年榮獲建築園冶獎殊榮。

林明溱說，久美國小建校50餘年，育才無數，舊校舍採「老背少」方式擴建，造成夾層積水，在921震災時受損，遇雨就嚴重滲漏；因此，縣府向教育部國教署爭取補助經費，總工程經費9076萬元，其中縣府自籌配合款883萬元，辦理老舊校舍重建工程，另外，體育署補助經費620萬元改建操場及綜合球場。

久美國小校友谷縱．喀勒芳安表示，他是布農族人，從小與鄒族同學一起學習成長；久美國小自2017年試辦「Cou與Bunun民族教育實驗課程」，2019年辦理原住民族實驗教育計畫，卓然有成，因此，原住民實驗教育學校也正式揭牌，繼屏東縣長榮百合國小之後，成為國內第2所雙族語實驗學校。因此，希望親、師與生合作，涵育具有玉山魂、世界觀、科學眼、人文情、實踐力與反思心的現代鄒族與布農族人。

田春梅表示，新建校舍是符合最新法規及在地文化的綠建築，包括教室19間、廚房1間及宿舍1棟（套房15間），搭配鄒與布農族元素，新操場採全密式PU跑道，視野開闊、綠意盎然。