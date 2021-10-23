台灣基進黨立委陳柏惟罷免案下午4點停止投票，投票率達5成2，在258個投開票所隨即進行開票作業，同意票與不同意票一路拉鋸，截至5點17分，陳陣營公布的同意票已達到7萬21票，距離門檻7萬3744票僅剩不到4000票，現場氣氛低落。