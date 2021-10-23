北區客家會館除有可容納200席的客家音樂廳，以及音樂與舞蹈教室、多功能教室、簡報室等研習空間。(蔡依珍攝)

北區客家會館除有可容納200席的客家音樂廳，以及音樂與舞蹈教室、多功能教室、簡報室等研習空間。(蔡依珍攝)

桃園北區客家會館內設置杜潘芳格文學紀念館，呈現客家女詩人杜潘芳格生前創作的書房文物及真情流露的詩作。(蔡依珍攝)

桃園北區客家會館內設置杜潘芳格文學紀念館，呈現客家女詩人杜潘芳格生前創作的書房文物及真情流露的詩作。(蔡依珍攝)

桃園北區客家會館內設置賴碧霞音樂紀念館，展示其生平介紹，創作及推廣客家歌謠的照片、文物及音樂。(蔡依珍攝)

桃園北區客家會館內設置賴碧霞音樂紀念館，展示其生平介紹，創作及推廣客家歌謠的照片、文物及音樂。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦23日表示，桃園升格7年客家場館從1館擴增到11館，其中前瞻4館由北區客家會館打頭陣，展出2位桃園在地女性「山歌天后」賴碧霞與客家女詩人杜潘芳格的手稿文物，一旁霄裡花海基地12公頃腹地也是2023世界客家博覽會副場館，未來要留下更多客家藝品，既在地又國際。

鄭文燦說，桃園人口已達227萬人，其中客家鄉親約90萬人，北區具有客家背景的鄉親約26萬人，市府以「客家走入生活、連結在地，成為城市的亮點」為目標，將桃園定位為客家文化的振興基地，向中央爭取逾17億打造4大客家亮點建設，由斥資1.7億元、占地約2300坪、以客家音樂為主的北區客家會館率先啟用。

鄭文燦說，北區客家會館除有可容納200席的客家音樂廳，以及音樂與舞蹈教室、多功能教室、簡報室等研習空間，提供桃園在地客家藝文社團表演，還為客家山歌天后賴碧霞及客家詩人杜潘芳格打造專屬策展空間，展示生平介紹、復刻手稿、文物、音樂和詩作等，向2位客家文化國寶致敬。

鄭文燦也提到早期許多客家先民到八德霄裡建立公廳、水圳，並發展桃園最早的三官信仰，市府也將霄裡打造成文化走廊核心，與元智大學合作調查霄裡客家文化走廊，完善早期先民開發桃園的歷史。

鄭文燦說，接下來平鎮1895乙未保台紀念公園，也將結合褒忠祠230周年慶及平鎮藝術季在11月26日正式開園，新屋的永安海螺文化體驗園區及龍潭的台灣客家茶文化園區也將陸續啟用，他預告桃園將在2023年8月舉行世界客家博覽會，展出客家音樂、文學、器具、工藝、美食、服裝、歷史、信仰等，還有海外客家文化與傑出人才，既在地、又國際。