每個人都想要買到熱騰騰、剛出爐的美味食物。不過，如果你也曾在速食店要求「薯條要現炸的！」拿到的熱薯條恐怕藏著暗黑真相。

英國《太陽報》（The Sun）報導，近期一位宣稱自己是麥當勞員工的網友Deandre Byars在社群平台TikTok（中國大陸品牌名為抖音）公開當客人發出無理要求的時候，他們通常會怎麼作的暗黑影片。

他分享的影片字幕寫著「當你在麥當勞要求薯條要現炸的時候」，並搭配著他從薯條置放位置把已經起鍋多時的薯條撈起來，在放到油鍋中過油大約5秒的畫面。暗示顧客，其實你手中拿到「熱騰騰」的薯條，其實就是這麼來的！

這一支短短的影片在TikTok上觀看次數已經超過308萬，轉發也超過3千次，留言回覆則有近7千則。有網友對此就怒批「為什麼要求薯條要是熱的就是不禮貌？」還表示人們就是愛秀下限。他本人也無懼回應「要求跟詢問是兩回事！」暗指有些顧客的態度不佳，才會讓員工有不好的回應。

而儘管有網友認為這樣的作法是員工不夠有服務精神，但也有網友回應這樣的手法「是天才！」，或是「其實手法沒人管，只要薯條是熱的就好。」 看來對於麥當勞員工此此手法供應熱薯條，每個人的標準都不太一樣。

而該則報導，並沒有分享麥當勞方面對此的回應。